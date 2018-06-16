مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6%

الشارقة 24 – رويترز:

رفعت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 %، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.

هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ونسب بيان لوزارة البترول المصرية إلى الوزير طارق الملا، قوله: "إن القرارات اتخذت "للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة، نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية".

وقالت الوزارة في بيان: "إن رفع أسعار الوقود سيكون بدايةً من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه "0.38 دولار" للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35 %، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 %.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 %.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالي 50 %.

تقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 % إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي، و100 جنيه للاستخدام التجاري.