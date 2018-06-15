"صندوق النقد" يُثمّن دعم السعودية والإمارات والكويت للأردن

الشارقة 24 – واس:

رحب صندوق النقد الدولي، بتعهد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم مساعدات إلى الأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي وصفها بالخطوة الإيجابية.

وحث الصندوق في بيان اليوم الجمعة،المجتمع الدولي والجهات المانحة الإقليمية على تحمل قدر أكبر من الأعباء الناشئة عن استضافة الأردن لما يزيد على مليون لاجئ سوري وتحقيق استتباب الأمن في المنطقة، الأمر الذي فرض ضغوطاً استثنائية على الموارد العامة للأردن.

وكرر الصندوق دعواته للمجتمع الدولي، لمساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويحبذ أن يكون في هيئة منح".

وأعرب الصندوق عن أمله في أن تسهم حزمة المساعدات في تمكين الأردن من تنفيذ إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وتنشيط النمو الاقتصادي مع حماية الفقراء والطبقة المتوسطة، مؤكداً مواصلة التزامه بدعم الأردن وشعبه.