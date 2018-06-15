اليورو يواصل تراجعه في التداولات الآسيوية

الشارقة 24 – واس:

واصل اليورو تراجعه الجمعة، في الأسواق الآسيوية غداة إعلان المصرف المركزي الأوروبي أنه سيعلق رفع معدلات الفائدة لعام آخر على الأقل، بينما تنتظر الأسواق المالية قرار دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية على الصين.

وتأثرت العملة الموحدة سلباً الخميس، بقرار المصرف المركزي الأوروبي الذي أعلن أيضاً خفض توقعاته للنمو، معللاً ذلك بتزايد المخاوف على صعيد التجارة العالمية وإزاء الإجراءات الحمائية.

وتراجع اليورو إلى 1,1580 دولار، الخميس، بعدما كان 1,1800 دولار في وقت سابق في آسيا، وفي التبادلات الآسيوية، الجمعة، تراجعت هذه العملة بشكل أكبر.