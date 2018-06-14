الأخضر يُزين مؤشرات بورصات الكويت والبحرين والأردن الخميس

الشارقة 24:

اقتصر أداء البورصة في آخر جلسات الأسبوع، يوم الخميس، على 4 أسواق تمثلت في دبي والكويت والبحرين والأردن، حيث أقفلت بقية الأسواق تداولاتها بمناسبة عطلة عيد الفطر، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.42% لتقفل عند مستوى 3038.23 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.26% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4822.65 نقطة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

وصعدت السوق البحرينية بواقع 0.89% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1307.33 نقطة بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار، كما سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.39% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2100.22 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3038.23 %0.42 سالب الكويت 4822.65 %0.26 البحرين 1307.33 %0.89 الأردن 2100.22 %0.39

محطة حمراء لسوق دبي وسط تباين أداء القطاعات

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3038.23 نقطة متراجعاً بواقع 12.91 نقطة أو ما نسبته 0.42%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 131.2 مليون سهم بقيمة 302.4 مليون درهم نفذت من خلال 2368 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم 8 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 1.38%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجع بنسبة 2.12%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.23%.

وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.81% وصولاً إلى سعر 0.694 درهم، تلاه سهم أرابتك بنسبة 2.22% وصولاً إلى سعر 2.30 درهم، في المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.87% وصولاً إلى سعر 2.010 درهم، تلاه سهم Orascom Constructions بنسبة 3.90% وصولاً إلى سعر 8.01 درهم.

واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 82.8 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 78.2 مليون سهم، كما احتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 16.2 مليون درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 15.6 مليون درهم.

السوق الكويتية تختتم تداولات الأسبوع بمؤشر أخضر

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الخميس، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 12.68 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليقفل عند مستوى 4822.65 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 21 مليون سهم بقيمة 8.4 مليون دينار نفذت من خلال 1114 صفقة.

وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.75% وصولاً إلى سعر 0.408 دينار، تلاه سهم مشاريع بنسبة 0.83% وصولاً إلى سعر 0.242 دينار، وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة تراجع بواقع 1.87% وصولاً إلى سعر 0.105 دينار، تلاه سهم خليج ب بنسبة 0.82% وصولاً إلى سعر 0.243 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم، تلاه سهم زين واقع 3.3 مليون سهم، كما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.4 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 1.3 مليون دينار.

السوق البحرينية تحصد الأرباح قبل إجازة العيد

صعدت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الخميس، بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار، ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.48 نقطة أو ما نسبته 0.89% ليقفل عند مستوى 1307.33 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 588.8 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 20.41 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 13.17 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.90% وصولاً إلى سعر 1.110 دينار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.610 دينار.

واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي المتحد بواقع 341.9 ألف دينار.

السوق الأردنية ترتد صاعدة بدعم قطاع الصناعة

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة يوم الخميس، ليصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.39% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2100.22 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 1440 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة، واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.31%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم إعمار بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار، وسجل سعر سهم الدولية للاستثمارات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89% وصولاً إلى سعر 1.75 دينار، تلاه سهم العبور للشحن والنقل بنسبة 4.22% وصولاً إلى سعر 0.68 دينار.

واحتل سهم مناجم الفوسفات الأردنية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 730.4 ألف دينار، تلاه سهم البنك العربي بواقع 603.5 ألف دينار.