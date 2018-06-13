"أوبر بنك" النمساوي ينسحب من إيران

الشارقة 24 – رويترز:

قال "أوبر بنك" النمساوي، الذي كان من أوائل البنوك الغربية التي أبرمت اتفاقات لتقديم تمويل لمشروعات في إيران، إنه سينسحب من هناك بسبب تزايد المخاطر على الشركات الأوروبية في ضوء عقوبات أميركية محتملة.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني "دعم أوبر بنك زبائن عديدين وأنشطتهم في إيران في العامين المنقضيين، التهديد الذي تشكله العقوبات الأميركية الثانوية على الشركات الأوروبية يرغمنا على الانسحاب".

واتخذ أوبر بنك بالفعل إجراء احترازياً بتجميد مشاريعه التمويلية في إيران، وقال إن المعاملات وخطابات الائتمان المتعلقة بإيران سيجري تقديمها حصرياً للعقود المُوقعة قبل الثامن من مايو الماضي.

وأضاف البنك أنه ينصح زبائنه بإتمام المعاملات المرتبطة بإيران على الفور، وأن المدفوعات من المرجح أن تكون متعذرة بدءاً من الرابع من نوفمبر.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015، وقال إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.