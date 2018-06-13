الأخضر يلون مؤشرات بورصتي الكويت والبحرين الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.90% لتقفل عند مستوى 3051.14 نقطة وسط تراجع لغالبية قطاعات السوق، بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4809.97 نقطة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بواقع 0.62% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1295.86 نقطة بدعم من قطاعات الاستثمار والصناعة والبنوك والخدمات.

وتراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.05% بعد هبوط للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4596.05 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2092.05 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3051.14 0.90 % سالب الكويت 4809.97 0.61 % البحرين 1295.86 0.62 % عمان 4596.05 0.05 % سالب الأردن 2092.05 0.16 % سالب



سوق دبي تواصل تراجعها بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3051.14 نقطة متراجعاً بواقع 27.82 نقطة أو ما نسبته 0.90%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 68.2 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون درهم نفذت من خلال 1690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.44%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.42%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.08%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.36%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.21% وصولاً إلى سعر 2.23 درهم، تلاه سهم مصرف عجمان بنسبة 2.00% وصولاً إلى سعر 1.020 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.33% وصولاً إلى سعر 0.420 درهم تلاه سهم ريت بنسبة 3.01% وصولاً إلى سعر 1.03 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.6 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 27.5 مليون سهم، كما احتل سهم دبي للاستثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 8.2 مليون درهم، تلاه سهم العربية للطيران بواقع 6.7 مليون درهم.

السوق الكويتية تواصل حصد الأرباح

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 29.01 نقطة أو ما نسبته 0.61% ليقفل عند مستوى 4809.97 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 31.2 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار نفذت من خلال 1647 صفقة.

وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.82% وصولاً إلى سعر 0.401 دينار، تلاه سهم أجيليتي بنسبة 1.88% وصولاً إلى سعر 0.759 دينار، وسجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.21% وصولاً إلى سعر 0.245 دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.78% وصولاً إلى سعر 0.506 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون سهم، تلاه سهم وطني واقع 4.7 مليون سهم، كما احتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.8 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 3.5 مليون دينار.

أرباح في السوق البحرينية على كافة المستويات

صعدت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم من قطاعات الاستثمار والصناعة والبنوك والخدمات ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 7.95 نقطة أو ما نسبته 0.62% ليقفل عند مستوى 1295.86 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 621 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 11.54 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.19% وصولاً إلى سعر 1.00 دينار، تلاه سهم إنوفيست بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 0.280 دينار.

وفي المقابل، تراجع سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.64% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار، كما احتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.6 مليون دينار، تلاه شركة الأثمار القابضة بواقع 328.6 ألف دينار.

تراجع آخر للسوق العمانية بضغط من القطاع المالي

هبطت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أداء سلبي للقطاع المالي، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.13 نقطة وبنسبة 0.05% ليقفل عند مستوى 4596.05 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 457 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.54% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال، تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 1.95% وصولاً إلى سعر 0.157 ريال، وسجل سعر سهم الشرقية للتحلية أعلى نسبة تراجع بواقع 29.92% وصولاً إلى سعر 2.775 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 3.85% وصولاً إلى سعر 0.050 ريال.

واحتل سهم المدينة للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 3.7 مليون سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بواقع 357.5 ألف ريال.

محطة حمراء للسوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الأربعاء، لينخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.16%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2092.05 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار نفذت من خلال 1218 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة، واستقرار أسعار أسهم 36 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.93%، وفي المقابل ارتفاع القطاع المالي بنسبة 0.24%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.