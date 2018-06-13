3300 زائر لمجلس "كهرمان الرمضاني" بمركز "الجواهر" بالشارقة

الشارقة 24:

أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والخاصة في إمارة الشارقة، والمناطق الشمالية، عن اختتام فعاليات "مجلس كهرمان الرمضاني"، الذي نظمه المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

واستقبل المركز خلال أيام شهر رمضان المبارك أكثر من 3300 زائر، ضمن 60 فعالية اجتماعية ومؤسسية، منها 28 تجمع مؤسسي، و32 فعالية اجتماعية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز روح التعارف بين الموظفين، وإحياء الأجواء العائلية المميزة في الشهر الكريم.

وبادرت العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إلى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الجديدة، خلال التجمع في مجلس كهرمان الرمضاني، من بينها مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التي أطلقت برنامج قدراتي، إلى جانب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، التي قامت بتنظيم مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" الذي عرض مجموعة من مشاريع النسخة الثالثة من برنامج مسرع الأعمال في مختلف المجالات في مجلسه الرمضاني الثاني.

وصرحت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: "منذ انطلاقته في العام 2013 يشهد مجلس كهرمان الرمضاني، نمواً متزايداً في أعداد الضيوف والفعاليات التي ينظمها عاماً تلو الآخر، نتيجة لما يقدمه من خدمات تتناسب وذائقة ضيوفه، ما عزز من مكانة المركز على خارطة الأعمال المتعلقة بقطاعي الخدمات والضيافة".

وفي كل عام يسعى " مجلس كهرمان الرمضاني" الذي يتكون من 6 مجالس خاصة، تتسع كل منها لـ 30 شخصاً، إلى جانب 4 مجالس مخصصة لإقامة الولائم والمأدبات الخاصة، ويتسع كل منها لـ 20 ضيفاً، فضلاً عن قاعة أخرى تستوعب 360 شخصاً، إلى منح زملاء العمل وأفراد العائلات، فرصة الاجتماع على موائد رمضان، والاستمتاع بالأجواء الإيمانية والروحانية الجميلة خلال الشهر الفضيل.