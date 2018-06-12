الأخضر والأحمر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.59% لتقفل عند مستوى 3078.96 نقطة وسط تراجع شبه جماعي لقطاعات السوق، بينما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.32% لتقفل عند مستوى 8270.46 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها، كما صعدت السوق الكويتية بنسبة 0.56% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4782.96 نقطة.

وسجلت السوق البحرينية صعوداً بواقع 0.53% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1287.91 نقطة بدعم من قطاعات الاستثمار والصناعة الخدمات، في حين تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.10% بعد تراجع للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4598.18 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.288% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2095.49 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3078.96 %0.59 سالب السعودية 8270.46 %0.32 الكويت 4780.96 %0.56 البحرين 1287.91 %0.53 عمان 4598.18 %0.10 سالب الأردن 2095.49 %0.28 سالب

سوق دبي ترتد هابطة بضغط شبه جماعي من القطاعات

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3078.96 نقطة متراجعاً بواقع 18.42 نقطة أو ما نسبته 0.59%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 165.2 مليون سهم بقيمة 241.3 مليون درهم نفذت من خلال 2455 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 9 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.48% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.14% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.90%.

وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.52% وصولاً إلى سعر 0.306 درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 4.00% وصولاً إلى سعر 2.08 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 1.26 درهم، تلاه سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 4.00 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.8 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 38.6 مليون سهم، بينما احتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 46.4 مليون درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 25.8 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد صاعدة بدعم من غالبية القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من غالبية قطاعاتها بقيادة قطاع الإعلام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8270.46 نقطة رابحاً بواقع 26.49 نقطة أو ما نسبته 0.32%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 100.3 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 129 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة.

وسجل سعر سهم نماء للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.82% وصولاً إلى سعر 28.25 ريال، تلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 5.47% وصولاً إلى سعر 21.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.12% وصولاً إلى سعر 12.10 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 3.81% وصولاً إلى سعر 55.50 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 16.1 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 347.8 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 316.5 مليون ريال.

محطة خضراء للسوق الكويتية

صعدت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.3 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليقفل عند مستوى 4780.96 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 22.9 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 1239 صفقة.

وسجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.14% وصولاً إلى سعر 0.177 دينار، تلاه سهم زين بنسبة 1.04% وصولاً إلى سعر 0.390 دينار، وسجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.39% وصولاً إلى سعر 0.710 دينار، تلاه سهم خليج ب بنسبة 0.80% وصولاً إلى سعر 0.248 دينار، واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.6 مليون سهم، تلاه سهم بيتك واقع 3 ملايين سهم، واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 1.5 مليون دينار.

قطاع البنوك الخاسر الوحيد في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من قطاعات الاستثمار والصناعة والخدمات ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.74 نقطة أو ما نسبته 0.53% ليقفل عند مستوى 1287.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 891.7 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.51 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 10.54 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.90 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.47% وصولاً إلى سعر 0.925 دينار، تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.41% وصولاً إلى سعر 0.720 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.105 دينار، واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار، تلاه ألمنيوم البحرين بواقع 876.2 ألف.

قطاع المال يقود السوق العمانية للتراجع

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بعد أداء سلبي للقطاع المالي، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.60 نقطة وبنسبة 0.10% ليقفل عند مستوى 4598.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 301 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات، واستقرار أسعار أسهم 20 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.15%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.

وسجل سعر سهم الألمنيوم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41% وصولاً إلى سعر 0.340 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بنسبة 1.11% وصولاً إلى سعر 0.091 ريال، وسجل سعر سهم بنك صحار أعلى نسبة تراجع بواقع 1.43% وصولاً إلى سعر 0.138 ريال، تلاه سهم الأنوار بنسبة 1.33% وصولاً إلى سعر 0.148 ريال.

واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.4 مليون سهم، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 2.1 مليون سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 194.2 ألف ريال.

خسائر في السوق الأردنية بقيادة قطاع الصناعة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، لينخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.28%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2095.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون دينار نفذت من خلال 1280 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة، واستقرار أسعار أسهم 26 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.62%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.