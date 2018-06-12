"أساس العقارية" تبدأ عمليات البناء في مشروع "الفلاح"

الشارقة 24:

أعلنت شركة "أساس العقارية"، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إنجاز الطرق الداخلية في مشروع "الفلاح" بمنطقة مويلح بإمارة الشارقة، إلى جانب بدء عدد من المستثمرين في عمليات البناء بالمشروع، فيما شارف بعضهم على الانتهاء فعلياً من البناء على قطع الأراضي التجارية، ضمن المشروع الواقع بالقرب من مطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية، ومجمع الزاهية، والمطل على شارع الذيد.

ويوفر المشروع فرصاً استثمارية ومزايا استراتيجية بفضل أسعاره التنافسية، حيث يمنح للمستثمرين خيارات مختلفة من الأراضي التجارية المميزة، والتي يسمح فيها ببناء طابق أرضي وطابق مواقف من 6 متكرر للأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف قدم مربع، أما الأراضي التي تقل مساحتها عن 10 آلاف قدم مربع فيسمح فيها ببناء طابق أرضي مع 4 متكرر.

وقال المهندس أحمد الأميري مدير عام شركة أساس العقارية: "تتوافر خيارات تمويلية متميّزة للمستثمرين يتم تقديمها إما من قبل مصرف الشارقة الإسلامي، عبر منتج تمويلي خاص بالمشروع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر خيارات سداد طويلة ومرنة، مع معدلات ربح تنافسية، وبأقساط مريحة من دون اشتراط تحويل الراتب، لضمان توفير هوامش ربحية جيّدة للمستثمرين، وتحفيزهم للاستثمار في هذا المشروع، أو عن طريق 4 دفعات على مدار عام كامل بشكل مباشر إلى شركة أساس وبدون أرباح".

ورحّب الأميري بالراغبين في الشراء لزيارة المقر الرئيسي لشركة أساس العقارية على شارع مليحة في إمارة الشارقة، للاطلاع على مخطط مشروع "الفلاح" وتوزيعات الأراضي التجارية بالمخطط ومساحاتها، حيث تم توفير فريق متخصص لاستقبال الراغبين في الشراء وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمميزات المشروع، والمساحات والأسئلة الفنية كافة.