نيكي يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر وسط تفاؤل بقمة ترامب وكيم

الشارقة 24 – رويترز:





شهد المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفاعاً، الثلاثاء، بفضل التفاؤل بأن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة ستمهد السبيل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وزاد نيكي 0.3 % مسجلاً 22878.35 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو وليس بعيداً عن أعلى مستوى في 4 أشهر البالغ 23050.39 نقطة.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وثيقة "شاملة" عقب قمتهما التاريخية لكن لم ترد تفاصيل عن فحوى الوثيقة قبل إغلاق السوق.

وارتفعت الأسهم الآمنة نسبياً وسجلت شركات السكك الحديدية والمواد الغذائية أداء أفضل من السوق عموماً ليرتفع مؤشر الأولى 1.8 % والثانية 1.4 %.

وقفز سهم سكك حديد شرق اليابان 3% وسكك حديد غرب اليابان 2.6 % ويامازاكي للخبز 2.6 %. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 % ليصل إلى 1792.82 نقطة.