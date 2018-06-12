النفط يرتفع مع إشادة ترامب باجتماع إيجابي مع كيم

الشارقة 24 - رويترز:





ارتفعت أسعار النفط بموازاة الأسواق العالمية، الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أحرزت تقدماً كبيراً معززاً الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

لكن مؤشرات على تنامي إنتاج كبار المنتجين روسيا والولايات المتحدة والسعودية كبحت مكاسب الأسعار.

وقال متعاملون إن النشاط اتسم بالهدوء أيضاً قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها في 22 يونيو والذي قد يحدد سياسة الإنتاج لعدة منتجين كبار.

وفي الساعة 0547 بتوقيت غرنتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.55 دولار للبرميل مرتفعة 9 سنتات بما يعادل 0.1 % عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 66.24 دولار بزيادة 14 سنتا أو 0.2 %.

وارتفعت الأسواق العالمية بعد أن قال ترامب إن اجتماعه المتابع عن كثب مع كيم الثلاثاء قد حقق "تقدماً كبيراً" وكان "إيجابياً للغاية حقاً"، وذلك عقب توقيعه وكيم وثيقة إثر محادثات في إطار جهود إنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.