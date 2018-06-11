تداولات أسواق المنطقة... الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على البورصات

من تداولات البورصة في دبي - أرشيفية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في ثاني تداولات الأسبوع، في جلسة الإثنين، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.41% ليقفل عند مستوى 3097.38 نقطة وسط ارتفاع في أداء أغلبية القطاعات.

وفي المقابل تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.42% لتقفل عند مستوى 8243.97 نقطة بضغط من أغلبية قطاعاتها.

كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.62% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4754.33 نقطة.

وفي المقابل سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بواقع 0.52% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1281.17 نقطة، بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك.

كما ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.03% بعد ارتفاع للقطاعي الخدمات والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4602.78 نقطة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعا بنسبة 0.09% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2101.39 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3097.38 1.41 % السعودية 8243.97 0.42 % سالب الكويت 4754.33 0.62 % سالب البحرين 1281.17 0.52 % عمان 4602.78 0.03 % الأردن 2101.39 0.09 %





ارتفاع شبه جماعي لقطاعات سوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط ارتفاع في أداء أغلبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3097.38 نقطة مرتفعاً بواقع 42.93 نقطة أو ما نسبته 1.41%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 179.9 مليون سهم، بقيمة 299.9 مليون درهم نفذت من خلال 3248 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.44% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق، بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.30% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.43%.

السوق السعودية تتراجع بضغط من أغلبية القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً بضغط من أغلبية قطاعاتها قادها قطاع الإعلام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8243.97 نقطة خاسراً بواقع 34.54 نقطة أو ما نسبته 0.42%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 111.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 114 شركة.

السوق الكويتية تواصل تراجعها

تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 29.66 نقطة أو ما نسبته 0.62% ليقفل عند مستوى 4754.33 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون دينار نفذت من خلال 919 صفقة.

ارتفاع آخر للسوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.69 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليقفل عند مستوى 1281.17 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 603.7 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة وفي المقابل ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 11.34 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 5.52 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

محطة خضراء في "العمانية"

ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 1.19 نقطة وبنسبة 0.03% ليقفل عند مستوى 4602.78 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.1 مليون سهم بقيمة 659.4 ألف ريال نفذت من خلال 200 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 11 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.16%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.22% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.

السوق الأردنية ترتفع بدعم من قطاعاتها الثلاث

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.09% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2101.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4 مليون سهم بقيمة 5 مليون دينار، نفذت من خلال 1763 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.34%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.34% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.