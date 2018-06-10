"الشارقة لإدارة الأصول" و"الاستشاريون إتش إس إس" توقعان اتفاقية شراكة

الشارقة 24:





وقعت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، السبت، اتفاقية شراكة مع الاستشاريون إتش إس إس (CHSS) "ConsultantHSS "، وهي شركة استشارات هندسية عالمية، شراكة لإنجاز المشاريع ("PDP "Project Delivery Partnership)، والتي من شأنها توفير أفضل مستويات الحلول الهندسية وأكثرها فاعلية من حيث التكلفة، مع خبرات تقنية مبتكرة.

وبموجب اتفاقية الشراكة لإنجاز المشاريع (PDP) ستقوم شركة الاستشاريون إتش إس إس (CHSS) "ConsultantHSS" بتقديم الحلول الشاملة، مع التركيز على مهام رئيسية تشمل تخطيط المشاريع، والتصميم الهندسي، والبناء، وإدارة المشاريع، إضافة إلى خدمات تأمين التمويل المطلوب للمشاريع، وغيرها.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بين سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، والسيد جورج سعيد خريش المدير العام لـ "الاستشاريون إتش إس إس"، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين.

وسيقوم مكتب "الاستشاريون إتش إس إس"، العامل بشكل وثيق مع شركة "الشارقة لإدارة الأصول"، بتنسيق وإدارة جميع المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بكامل إمكاناته وخبراته الهندسية كتخطيط المشاريع وتصميمها إلى إنشاءات الأبنية وإنجاز تنفيذ المشاريع وغيرها الكثير.

وقال سعادة وليد الصايغ: "نحن سعداء بشراكتنا مع "الاستشاريون إتش إس إس"، التي تأتي في إطار سعينا لتطوير أصول مواكبة لأحدث التقنيات، بما يحقق الاستدامة ويعزز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، كما تتماشى مبادرة "شراكة تسليم المشاريع" مع رؤيتنا وأهدافنا، وستساهم خبرات هذه الشركة وفريقها الاستشاري في إضفاء ميزة وقيمة مضافة على مشاريعنا".

من جانبه قال السيد جورج سعيد خريش: "إنه لمن دواعي سرورنا أن ندخل ضمن هذه الشراكة مع الشارقة لإدارة الأصول، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الحلول الهندسية الممكنة لمشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول. وقد مضى على علاقتنا بالجهات الحكومية والشركات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من عقد من الزمان، وستسهم هذه الاتفاقية في مزيد من تعزيز علاقتنا مع دولة الإمارات".

يتركز نشاط شركة الشارقة لإدارة الأصول بشكل كبير في قطاعات متعددة، تشمل التمويل، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والعقارات، والصناعة، والنقل، إضافة إلى النفط والغاز.

وتتولى الشركة ضمن مسؤولياتها عدداً من المشاريع الرئيسية التي تم تسليمها في الشارقة، وتعمل أيضاً في تنفيذ مشاريع مهمة أخرى ذات جدوى اقتصادية. وتشمل المشاريع المميزة للشركة واحة الصجعة الصناعية، وسوق الحراج، وسوق الجبيل، وغيرها.

وتمتلك "استشاريون إتش إس إس" خبرة تمتد إلى أكثر من 3 عقود، وهي تقدم طيفاً واسعاً من الحلول الهندسية، إلى جانب الخدمات المهنية المتخصصة؛ مثل التصاميم الهندسية، والهندسة المعمارية، والتخطيط، والإشراف، ومراقبة وتنظيم التكاليف، وإدارة المشاريع الكبرى. كما تقدم الشركة خدمات مهنية احترافية لعدد كبير من المشاريع المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، وشبه القارة الهندية.