"الاقتصاد" تبحث التعاون مع جامعة أبوظبي

الشارقة 24:





بحثت وزارة الاقتصاد سبل تعزيز أطر التعاون مع جامعة أبوظبي في عدد من المجالات العلمية والبحثية خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، وسعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس إدارة الجامعة.

شارك في الاجتماع عبد الله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري مديرة إدارة مكافحة الممارسات الضارة، وكريم التومي خبير القانون التجاري الدولي بالوزارة، فيما حضره من جانب الجامعة الدكتور إبراهيم صيداوي مدير حرم الجامعة في دبي، والدكتور علي نظمي عميد كلية الهندسة، والدكتورة شيرين فاروق مساعد نائب مدير الجامعة للبرامج الأكاديمية، والدكتور أشرف خليل مدير الأبحاث، والدكتورة بترا توركاما مديرة الابتكار، والدكتور محمد سلمان أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال بالجامعة.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تمثل أسساً مقترحة للتعاون والشراكة بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع اختصاصات وأهداف كل منهما، وفي مقدمتها البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والقانون التجاري الدولي والسياحة وريادة الأعمال والابتكار.

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي إن وزارة الاقتصاد حريصة على بناء شراكة وطيدة وتكاملية مع القطاع الأكاديمي في الدولة في إطار جهودها لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وذلك إيماناً بأهمية دور هذا القطاع في تنمية رأس المال البشري واحتضان الإبداع وتشجيع الابتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتحفيز ريادة الأعمال ومواكبة اتجاهات التنمية المستقبلية.

وأوضح سعادته أن التعاون بين الجهتين من شأنه دعم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا، وتوفير الدعم الفني والحلول والاستشارات الأكاديمية في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، وتعزيز الاستفادة من خبرات الجامعة لتطوير منظومة التشريعات والسياسات وإطلاق المبادرات ذات الصلة بالمناخ الاقتصادي، فضلاً عن تبادل الآراء وتوفير التدريب المتخصص للخريجين لتقليص أي فجوة بين مستهدفات الدولة في إطار رؤية 2021 ومتطلبات التنمية المستدامة واحتياجات تطوير قطاع الأعمال وديناميات السوق من جهة، وبين مخرجات العملية التعليمية من جهة أخرى.

من جانبه، قال سعادة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي على أهمية هذا التعاون الذي توظف من خلاله جامعة أبوظبي خبراتها الأكاديمية و التطبيقية في دعم رؤية الدولة 2021، و تعزيز البرامج التنفيذية لوزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي وباعتبارها مؤسسة وطنية رائدة فإن جامعة أبوظبي تولي جل اهتمامها إذ تضم الجامعة نخبةً من أعضاء هيئات التدريس و الباحثين الذين يحملون كفاءات علمية و تطبيقية من مختلف أنحاء العالم، و هو ما يوفر بيئة بحثية متنوعة تدعم تنفيذ أطر التعاون بين الجانبين.

واستعرض فريق وزارة الاقتصاد عدداً من البرامج والأنشطة التي يمكن بناء عليها صياغة خريطة طريق واضحة للتعاون بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، ورفع القدرات وتعزيز وعي القطاع الخاص بممارسات التجارة الدولية السليمة، ومعرفة الحقوق والالتزامات في مجالات مكافحة الإغراق والدعم وزيادة الواردات ومساندة جهود الدولة في هذا الصدد، إضافة إلى التعاون في جهود التنمية السياحية التي تشرف عليها الوزارة، مثل برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة ومبادرات تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في خدمات القطاع السياحي.

وبدوره، ألقى وفد جامعة أبوظبي عدداً من العروض التقديمية حول أبرز المجالات والتخصصات التي تقدم فيها الجامعة برامج متطورة تمثل قواسم مشتركة مع أهداف وجهود وزارة الاقتصاد، وتمثل بالتالي ركائز مهمة للتعاون والشراكة بين الجهتين.

وركز العرض التقديمي الأول على 3 محاور، وهي الإمكانات والبرامج البحثية في جامعة أبوظبي، وكيفية معالجة الفجوة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، فضلاً عن أهمية الأمن السيبراني وكيفية تعزيز أدواته وتقنياته لدى المؤسسات العامة والشركات والأفراد، أما العرض الثاني فركز على أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتكس وتطبيقاتهما في عالم الأعمال المعاصر وكيفية التعامل مع تحدياتهما، وكذلك على تقنيات البلوك تشين ودورها في التعاملات التجارية المستقبلية.

وفي مداخلة ثالثة، استعرضت الجامعة برامجها التدريبية والأكاديمية في مجال القانون التجاري الدولي، ومحاور التعاون مع الوزارة في هذا الصدد، ومن أبرزها دعم خدمات الوزارة في مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، كالإغراق والدعم وزيادة الواردات، والقوانين ذات الصلة، واتفاقيات التجارة الحرة.

كما قدمت الجامعة في عرضها الرابع نبذة عن برامجها في مجال السياحة وإدارة الفعاليات مع التركيز على أهمية قطاعي اللوجستيات والنقل في دعم التنمية السياحية، وأهمية الربط بين السياحة والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وأخيراً، استعرضت الجامعة أهمية التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ولا سيما من خلال مركز الابتكار في الجامعة والبرامج التي يقدمها.

واتفق الجانبان على آلية مشتركة لمواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة للمضي قدماً في وضع خطة للتعاون تحقق تطلعات وأهداف الجهتين، مع بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تضع إطاراً قانونياً يعزز الشراكة المثمرة بينهما.