"شروق" الشارقة... 9 أعوام من الإنجازات التنموية في الاقتصاد

الشارقة 24:

على مساحات تزيد على 1.6 مليون متر مربع استثمرت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" خلال أعوامها الـ 9 الماضية، أكثر من 700 مليون درهم في مشاريعها منذ التأسيس وحتى نهاية 2018 ، لتشكل هذه الاستثمارات مجتمعة أرضية صلبة تنطلق منها الهيئة في تدشين المزيد من المشاريع في السنوات القادمة، ستتجاوز قيمتها 6.9 مليارات درهم، على مساحات تزيد على 10.14 ملايين متر مربع، لتتجاوز قيمة إجمالي مشاريع الهيئة حتى الآن 7.6 مليارات درهم، تمتد على مساحات شاسعة تزيد على 11.74 مليون متر مربع، ما يؤكد على محورية أداء "شروق" في تعزيز النهضة التنموية في إمارة الشارقة.

نجاحات مشهودة

وشكل المرسوم الأميري رقم "2"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في 22 فبراير عام 2009، والقاضي بإنشاء هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بداية عهد جديد من التميز، باعتبار أنها ستكون إحدى القوى المحركة لمسيرة التنمية في الإمارة.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق": "هيأت سياسات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المناخ الاستثماري في الشارقة وعززت من جاذبيته مما سهل عملية التأسيس لاقتصاد صلب، أساسه التنويع وإدراك الحاجات الأساسية للمستثمرين والعملاء، والرغبة في الارتقاء بنمط وجودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، واستطاعت بناء نموذج تنموي متميز، تكاملت فيه مساعيها مع مساعي شقيقاتها الست من إمارات الدولة".

وأوضح السركال: "أن هذه السياسات مكنت الإمارة من تعزيز ثقة المستثمرين والشركات المحلية والعالمية بمستقبل اقتصاد الشارقة، لتنطلق منها وبنجاح أسماء تجارية وصناعية شكلت علامة فارقة في التميز الاقتصادي".

وتابع الرئيس التنفيذي لـ "شروق": "انطلقت الهيئة قبل 9 أعوام بقيادة ورؤى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، التي كانت دوماً المحفز والداعم لكامل فريق العمل، وعلى الرغم من قصر عمرها نسبياً، إلا أنها استطاعت بسرعة ترسيخ اسمها إقليمياً وعالمياً في مجال إنشاء وتطوير الوجهات المتكاملة، وتأسيس الشراكات الاقتصادية الفاعلة، ونجحت في استقطاب استثمارات حيوية، زادت الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وعززت بشكل كبير مكانة الشارقة على خارطة الأعمال الدولية".