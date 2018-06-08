طيران الإمارات تبدأ رحلات إلى مطار ستانستيد في لندن

الشارقة 24 – رويترز:

هبطت أول رحلة لطيران الإمارات بين دبي ومطار ستانستيد في لندن اليوم الجمعة، في أول رحلة لشركة طيران للرحلات الطويلة المنتظمة إلى ثالث أكثر مطارات لندن ازدحاماً، في الوقت الذي يقترب فيه مطارا المدينة الآخران الأكبر حجماً من طاقتهما القصوى.

وتقول طيران الإمارات، التي تٌشغل بالفعل تسع رحلات يومية بين لندن ودبي من هيثرو وجاتويك، إن أحد الأسباب التي جذبتها إلى ستانستيد، هو الطلب على السفر الذي تتوقعه من 25 شركة عالمية مثل "أسترا زينيكا" و"جي.إس. كيه" التي لها قواعد في الجزء الذي يوجد فيه ستانستيد في لندن.

وقال كين أوتول الرئيس التنفيذي لمطار ستانستيد، إنه بالنظر إلى المناطق التي يجذب منها المطار المسافرين، فإن هناك احتمالاً لإضافة 25 إلى 30 مساراً آخر طويل المدى.

وأضاف أنه يجري محادثات مع عشرات من شركات الطيران لتسيير رحلات من ستانستيد.

وتخطط الحكومة البريطانية لتوسعة مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاماً في لندن وبريطانيا وأوروبا، لكن مدرج طائرات جديداً لن يكون جاهزاً حتى 2026، وهو ما يقول ستانستيد إنه سيمنحه الفرصة لزيادة الرحلات مع بقية العالم.