زيادة الإنتاج الأميركي تهوي بأسعار النفط

الشارقة 24 – رويترز:

فقدت أسعار النفط مكاسبها السابقة الجمعة، وانخفضت مع تنامي الإنتاج الأميركي، فضلاً عن مؤشرات على تراجع الطلب في الصين، مما أثقل كاهل الأسواق، وإن كانت مشاكل المعروض في فنزويلا واستمرار تخفيضات أوبك قد قدما بعض الدعم للخام.

وبعد أن ارتفعت بعض الشيء أوائل الجلسة، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 77.06 دولار للبرميل منخفضة 26 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 65.77 دولار للبرميل.

وتراجعت واردات النفط الخام الصينية في مايو، عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في الشهر السابق، وفقاً لما أظهرته بيانات الجمارك الجمعة، مع دخول المصافي التي تديرها الدولة في أعمال صيانة مقررة سلفاً.

وبلغت شحنات مايو 39.05 مليون طن أو 9.2 مليون برميل يومياً، بحسب أرقام الإدارة العامة للجمارك، وبالمقارنة كان مستوى أبريل 9.6 مليون برميل يومياً.

وتأثرت الأسعار أيضا ًبزيادة الإنتاج الأميركي، الذي سجل مستوى قياسياً جديداً الأسبوع الماضي عند 10.8 مليون برميل يومياً.

ويعني ذلك زيادة 28 بالمئة في عامين، أو معدل نمو 2.3 بالمئة شهرياً في المتوسط منذ منتصف 2016، ويقترب هذا بالولايات المتحدة من أن تصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إذ تدنو من مستوى الأحد عشر مليون برميل يومياً الذي تضخه روسيا.

وعمقت زيادة الإنتاج الأميركي خصم سعر خام غرب تكساس عن برنت، لتتجاوز الأحد عشر دولاراً للبرميل، وهو أكبر مستوى لها منذ 2015.

وصرح وليام أولوخلين محلل الاستثمار لدى ريفكين الاسترالية للأوراق المالية "يحدث هذا بسبب الزيادة السريعة في الإنتاج الصخري الأميركي، وشح الإمدادات في أماكن أخرى من خلال إجراءات أوبك وروسيا."