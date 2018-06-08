السعودية تُعين 5 بنوك في الأوراق المالية الحكومية

الشارقة 24 – وكالات:

قالت وزارة المالية السعودية في بيان، إنها وقعت اتفاقية اليوم الخميس، لتعيين خمسة بنوك محلية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية الحكومية المحلية.

وقال البيان، إن المؤسسات الخمس هي بنك الإنماء، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني "ساب".

وأشار وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، إلى أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متطورة توفر مزيداً من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، لافتاً إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف "رؤية 2030"، تسعى إلى تطوير القطاع المالي للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.

وقال "نتمنى أن تحقق الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة".