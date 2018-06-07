الأحمر يظلل شاشات 4 بورصات في المنطقة الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.46% لتقفل عند مستوى 3041.72 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، كما هبطت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.46% لتقفل عند مستوى 8344.39 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها.

وبالمقابل ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4787.32 نقطة، بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بواقع 0.25% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1263.79 نقطة بعد هبوط كافة القطاعات، في حين ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.35% بعد ارتفاع لقطاعي المال والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4596.51 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.22% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2066.02 نقطة.





السوق الإقفال التغير دبي 3041.72 0.46% سالب السعودية 8344.39 0.46% سالب الكويت 4787.32 0.61% البحرين 1263.79 0.25% سالب عمان 4596.51 0.35% الأردن 2066.02 0.22% سالب



محطة حمراء في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3041.72 نقطة متراجعاً بواقع 14.02 نقطة أو ما نسبته 0.46%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 131.7 مليون سهم بقيمة 186.4 مليون درهم نفذت من خلال 2271 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار أسعار أسهم 10 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 0.83%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.38%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 4.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.21%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.27% وصولاً إلى سعر 2.20 درهم، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.59% وصولاً إلى سعر 1.19 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 6.96% وصولاً إلى سعر 1.47 درهم، تلاه سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 4.80% وصولاً إلى سعر 0.397 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 48.6 مليون سهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 26.6 مليون سهم، واحتل سهم دي إكس بي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 28.7 مليون درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل بواقع 12.7 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8344.39 نقطة خاسراً بواقع 38.84 نقطة أو ما نسبته 0.46%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 138.5 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 93 شركة.

وسجل سعر سهم مبكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.36% وصولاً إلى سعر 24.10 ريال، تلاه سهم الدوائية بنسبة 5.01% وصولاً إلى سعر 32.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أليانز إس أف أعلى نسبة تراجع بواقع 4.59% وصولاً إلى سعر 27.05 ريال، تلاه سهم ساب بنسبة 3.56% وصولاً إلى سعر 32.50 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.1 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 23.3 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 505.9 مليون ريال، تلاه سهم ساب بواقع 491.4 مليون ريال.

محطة خضراء أخرى للسوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 28.81 نقطة أو ما نسبته 0.61% ليقفل عند مستوى 4787.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 23.8 مليون سهم بقيمة 9.4 مليون دينار نفذت من خلال 1409 صفقات.

وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.60% وصولاً إلى سعر 0.394 دينار، تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 2.35% وصولاً إلى سعر 0.174 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 0.104 دينار، تلاه سهم مشاريع بنسبة 0.84% وصولاً إلى سعر 0.237 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.8 مليون سهم، تلاه سهم أهلي متحد واقع 3.4 مليون سهم، بينما، احتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 1.6 مليون دينار.

خسائر في السوق البحرينية

هبطت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الخميس، بضغط من كافة القطاعات قادها قطاع الفنادق والسياحة ووسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.19 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند مستوى 1263.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاعا الاستثمار والصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 121.21 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 14.78 نقطة.

وارتفع سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.88% وصولاً إلى سعر 0.230 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 5.77% وصولاً إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بواقع 2.94% وصولاً إلى سعر 0.330 دينار، واحتل البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون دينار، تلاه مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.5 مليون.

السوق العمانية ترتد مرتفعة بدعم من المال والصناعة

ارتفعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الخميس، بدعم من قطاعي المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 16.17 نقطة وبنسبة 0.35% ليقفل عند مستوى 4596.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 484 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات، واستقرار أسعار أسهم 18 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.54% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.31%.

وسجل سعر سهم بنك أتش إس بي سي عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال، تلاه سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 3.07% وصولاً إلى سعر 0.672 ريال.

واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.5 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش إس بي سي عمان بواقع 2.5 مليون سهم، بينما احتل سهم شل العمانية للتسويق المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 593.7 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاثة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الخميس، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.22%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2022.02 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار نفذت من خلال 1149 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15%.