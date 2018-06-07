"ليالي رمضان" يتألق نجاحاً في "إكسبو الشارقة" بأسبوعه الأول

الشارقة 24:

نجح معرض "ليالي رمضان الشارقة 2018"، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ 29 في مركز إكسبو الشارقة في 31 مايو الماضي، باستقطاب أعداد كبيرة من الزوار في أسبوعه الأول، مُسجلاً زيادة بنسبة 20 % في أيامه السبعة الأولى، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتوقع مركز اكسبو الشارقة أن تنمو أعداد زوار المعرض في أسبوعه الثاني، بوتيرة تصاعدية ومتسارعة، ليبلغ ذروته في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، في ضوء الزيادة غير المسبوقة في مساحة العرض التي بلغت 26 ألف متر مربع بزيادة 65 % عن مساحة المعرض في دورته السابقة، بعد نجاحه باستقطاب 300 عارض، محققاً نمواً بنسبة 36 % في عدد العارضين مقارنة مع دورة العام الماضي.

وتجتذب الحسومات التي وصلت نسبتها إلى 80 % على تشكيلة واسعة من أهم العلامات التجارية والمنتجات والسلع التي يحتاجها المتسوقون في موسم العي،د الذي يتزامن مع بدء الإجازات الصيفية، الشريحة الأكبر من زوار المعرض، في سعيهم للاستفادة من الأسعار التنافسية التي يطرحها العارضون والرغبة بالدخول في السحب الكبير على سيارة "BMW" 2018 الذي سيُقام في ختام الحدث، أو الفوز بعطلة الأحلام لمدة 3 ليال لشخصين مع "طيران الإمارات" في فندق 5 نجوم في تركيا.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الدورة الحالية من معرض ليالي رمضان، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هي الأضخم من نوعها على عدة مستويات، سواء لجهة عدد العارضين ومساحة العرض، أو لجهة تنوع الأنشطة والعروض الترفيهية والثقافية والحملات الخيرية والتوعوية المتاحة، وكذلك على مستوى تنوع المعروضات والحسومات وتضاعف قيمة الجوائز، إلى جانب مبادرة مركز إكسبو بتوفير مساحة ألعاب تزيد مساحتها على 4000 متر مربع للمرة الأولى.

ودعا المدفع العائلات المواطنة والمقيمة في الدولة وزوار الإمارة إلى زيارة معرض ليالي رمضان، للاستمتاع بتجربة التسوق الأكثر تميزاً في أكبر سوق رمضاني من نوعه على مستوى المنطقة بأسرها، وسط أجواء رمضانية ساحرة تناسب مختلف شرائح المجتمع وكافة الفئات العمرية، وغنية بالمفاجآت وفرص الربح الوفير والحسومات الجاذبة، مؤكداً أن الطابع الاقتصادي والاجتماعي هو أبرز ما يميز هذا الحدث الذي يواصل ترسيخ مكانته وتعزيز سمعته، كأحد أبرز وجهات التسوق في شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، على مستوى المنطقة من دون منافس.

ويُقدّم "ليالي رمضان" الذي يعتبر أحد أبرز فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة"، الذي تنظمه غرفة الشارقة، للمتسوقين قائمة واسعة من المنتجات والسلع، تضم الألبسة والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية المنزلية، ومنتجات التجميل والأجهزة المنزلية، حيث يمكن للزوار الذين ينفقون 100 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، الدخول في سحب للفوز بسيارة "BMW" فاخرة.

ويشهد المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من 8 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 5 مساءً ولغاية 11 مساءً خلال عيد الفطر السعيد، مشاركة نخبة من أبرز العلامات التجارية والمؤسسات الإماراتية والأجنبية.