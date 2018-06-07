الذهب يرتفع مع صعود اليورو مقابل الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي صعد فيه اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي، مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية رئيسية والقمة الأميركية الكورية الشمالية والمقرر أن تنعقد جميعها الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة الـ 7 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1297.46 دولار "الأونصة"، فيما استقر في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس دون تغير يذكر عند 1301.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.3 % إلى 93.388.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين، مقابل الكثير من العملات المنافسة له، اليوم الخميس، بفعل تزايد المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يعلن الأسبوع المقبل، أنه سينهي برنامجه التحفيزي تدريجياً بحلول نهاية العام.