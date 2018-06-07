"غلفتينر" تُسجل معدل إنتاجية قياسية في محطة الشارقة للحاويات

الشارقة 24 – وام:

أعلنت "غلفتينر" الشركة المستقلة لتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، ومقرها الشارقة، يوم الأربعاء، عن تسجيل معدل إنتاجية قياسية لحركة الرافعات قدره 32.2 حركة/الساعة داخل محطة الشارقة للحاويات المحطة الرئيسية الرائدة في ميناء خالد، بالمقارنة مع معدل الحركة البالغ 25 حركة في الساعة في هذا القطاع.

وذكرت "غلفتينر"، أن هذا الإنجاز البارز الذي تحقق خلال شهر إبريل الماضي، شكل أعلى مستويات الإنتاجية المسجلة في محطة الشارقة للحاويات، منذ إنشائها مشيرة إلى أن محطة الشارقة للحاويات، سجلت طلباً كبيراً من العملاء على مستودعها الجديد "شيد 3" في ميناء خالد الذي افتتح في مارس الماضي.

حيث سجل المستودع بالفعل ما يزيد عن ثلث طاقته الإجمالية، مع اختيار الشركات المحلية للمنشأة الجديدة كبديل فعال واقتصادي الكلفة عن مرافق التخزين الأخرى في المنطقة.

ويشكل مستودع "شيد 3" المجهز بشكل كامل والمزود بأنظمة رصف ومناولة متطورة، بديلاً عن مستودع "شيد 2" الذي ستتم إزالته، بهدف توسعة محطة الشارقة للحاويات عبر تمديد سكك الرافعات الجسرية الآلية ذات الإطارات المطاطية.

وقال إيمرسون بواركي مدير محطة الشارقة للحاويات: "تواصل المحطة ريادتها كبوابة رئيسية للحركة التجارية الواردة والصادرة في دولة الإمارات، والتي تشهد نمواً متسارعاً، ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم أفضل أداء من نوعه في هذا القطاع، كما يثبت موثوقية خدماتنا وسرعتنا في مناولة الحاويات، وقدرتنا على التعامل مع أحجام أكبر وتلبية طلبات أكثر من سفن الحاويات.