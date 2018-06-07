العراق يبدأ تصدير أول شحنة من النفط عبر الناقل الوطني

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة النفط العراقية، إنه تم اليوم الأربعاء، تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر شركة الناقلات العراقية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1991.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الشحنة تبلغ مليوني برميل وسترسل إلى الولايات المتحدة.

وقال البيان "هذه الخطوة تأتي لاستعادة نشاط شركة الناقلات العراقية في نقل الخام والمشتقات النفطية إلى كافة أرجاء العالم".

وأضاف أن الشركة أبرمت عدداً من اتفاقات التعاون مع الشركة العربية للنقل البحري في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه منذ عام 1991.