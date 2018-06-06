أداء إيجابي في بورصتي دبي والكويت في تداولات الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة الأربعاء، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.36% لتقفل عند مستوى 3055.74 نقطة وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات، بينما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام هبوطاً بنسبة 0.28% لتقفل عند مستوى 8383.23 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها، فيما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.70% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4758.51 نقطة.

وسجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً بواقع 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1266.98 نقطة بعد أداء إيجابي لقطاع البنوك التجارية، وهبط مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.26% بعد تراجع لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4580.34 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.55% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2070.54 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3055.74 0.36 % السعودية 8383.23 0.28% سالب الكويت 4758.51 %0.70 البحرين 1266.98 0.06% سالب عمان 4580.34 0.26% سالب الأردن 2070.54 0.55% سالب



أرباح في سوق دبي بدعم من غالبية قطاعاتها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3055.74 نقطة مرتفعاً بواقع 10.67 نقطة أو ما نسبته 0.36%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 202.2 مليون سهم بقيمة 277.7 مليون درهم نفذت من خلال 2996 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل سجل قطاع النقل تراجعاً وحيد بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.94% وصولاً إلى سعر 2.11 درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بنسبة 3.71% وصولاً إلى سعر 0.839 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.29% وصولاً إلى سعر 0.430 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 2.46% وصولاً إلى سعر 23.40 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 48.6 مليون سهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 44.9 مليون سهم، بينما احتل سهم دريك أند سكيل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 41.1 مليون درهم، تلاه سهم دي إكس بي بواقع 28.4 مليون درهم.

محطة حمراء في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8383.23 نقطة خاسراً بواقع 23.67 نقطة أو ما نسبته 0.28%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 155.6 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة.

وسجل سعر سهم سدافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.08% وصولاً إلى سعر 96.00 ريال، تلاه سهم رعاية بنسبة 4.82% وصولاً إلى سعر 54.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.82% وصولاً إلى سعر 29.25 ريال، تلاه سهم ينساب بنسبة 2.68% وصولاً إلى سعر 72.70 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.7 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 20.2 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 15.9 مليون ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 461.1 مليون ريال.

ارتفاع في السوق الكويتية على مختلف الأصعدة

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 33.12 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليقفل عند مستوى 4758.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.6 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 1093 صفقة.

وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.40% وصولاً إلى سعر 0.384 دينار، تلاه سهم بنك وربة بنسبة 1.29% وصولاً إلى سعر 0.235 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 0.84% وصولاً إلى سعر 0.706 دينار، تلاه سهم صناعات بنسبة 0.66% وصولاً إلى سعر 0.150 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم، تلاه سهم بنك بوبيان واقع 3.3 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.3 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 2 مليون دينار.

تراجع طفيف في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بضغط من قطاع البنوك التجارية ووسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.80 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 1266.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 957.4 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.42 نقطة، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغير.

وارتفع سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 0.89% وصولاً إلى سعر 0.113 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.595 دينار، واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي المتحد بواقع 1.3 مليون.

السوق العُمانية تهبط بضغط من كافة قطاعاتها

هبطت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.82 نقطة وبنسبة 0.26% ليقفل عند مستوى 4580.34 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.9 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 379 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات، واستقرار أسعار أسهم 14 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06%.

وسجل سعر سهم مدينة مسقط للتحلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.74% وصولاً إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 1.27% وصولاً إلى سعر 0.320 ريال، واحتل سهم سندات ظفار للتأمين حق أفضلية أعلى نسبة تراجع بواقع 99.80% وصولاً إلى سعر 0.002 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 1.89% وصولاً إلى سعر 0.052 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 1.6 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 567.3 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 367.5 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعي الصناعة والمال

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الأربعاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.55%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2070.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار نفذت من خلال 1337 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.45%.