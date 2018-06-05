صعود كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها، في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.33% لتقفل عند مستوى 3044.77 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، وكذلك ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.86% لتقفل عند مستوى 8406.90 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها، كما صعدت السوق الكويتية بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4725.39 نقطة.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بواقع 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1267.77 نقطة بعد أداء إيجابي لقطاع البنوك التجارية، كما صعد مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.16% بعد ارتفاع في قطاعي المال والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4592.16 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2081.91 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3044.77 %0.33 السعودية 8406.90 %0.86 الكويت 4725.39 %0.11 البحرين 1267.77 %0.19 عمان 4592.16 0.16% الأردن 2081.91 %0.17

سوق دبي تواصل حصد الأرباح بدعم العقارات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3044.77 نقطة مرتفعاً بواقع 10.13 نقطة أو ما نسبته 0.33%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 150.9 مليون سهم بقيمة 262.8 مليون درهم نفذت من خلال 2684 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.94%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 0.90%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.80%.

وسجل سعر سهم مجموعة إعمار مولز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.38% وصولاً إلى سعر 2.15 درهم، تلاه سهم اكتتاب بنسبة 1.94% وصولاً إلى سعر 0.315 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16% وصولاً إلى سعر 0.276 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 2.04% وصولاً إلى سعر 1.44 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58.8 مليون سهم، تلاه سهم دريك أند سكيل بواقع 34.7 مليون سهم، واحتل سهم دريك أند سكيل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 29.7 مليون درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 15.8 مليون درهم.

مؤشر السوق السعودية يربح 71.51 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8406.90 نقطة رابحاً بواقع 71.51 نقطة أو ما نسبته 0.86%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 138.2 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 106 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 62 شركة.

وسجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.38% وصولاً إلى سعر 18.88 ريال، تلاه سهم إكسترا بنسبة 6.08% وصولاً إلى سعر 66.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أكسا التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.89% وصولاً إلى سعر 22.14 ريال، تلاه سهم أليانز أس أف بنسبة 2.77% وصولاً إلى سعر 28.10 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.6 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 21.9 مليون سهم، بينما احتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 604.9 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 477.6 مليون ريال.

محطة خضراء في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات الثلاثاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.05 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4725.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 1035 صفقة.

وسجل سعر سهم برقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.82% وصولاً إلى سعر 0.246 دينار، تلاه سهم وطني بنسبة 0.68% وصولاً إلى سعر 0.735 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.832 دينار، تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 0.58% وصولاً إلى سعر 0.170 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 ملايين سهم، تلاه سهم زين بواقع 2.6 مليون سهم، بينما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 1.5 مليون دينار.

أداء إيجابي للبنوك التجارية يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من قطاع البنوك التجارية ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.45 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 1267.77 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 877.9 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.55 نقطة، فيما أقفلت بقية القطاعات دون تغير.

وارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.85% وصولاً إلى سعر 0.590 دولار، واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي المتحد بواقع 987.8 ألف.

قطاع الصناعة يحد من ارتفاع السوق العمانية

صعدت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من قطاعي المال والخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 7.21 نقطة وبنسبة 0.16% ليقفل عند مستوى 4592.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال نفذت من خلال 519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات، واستقرار أسعار أسهم 12 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.82% وصولاً إلى سعر 0.182 ريال، تلاه سهم الغاز الوطنية بنسبة 2.35% وصولاً إلى سعر 0.348 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.65% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال، تلاه سهم المدينة تكافل بنسبة 1.90% وصولاً إلى سعر 0.103 ريال، واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 3 ملايين سهم، واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 468.4 ألف ريال، تلاه سهم أومنفيست بواقع 397.1 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتد مرتفعة بدعم من قطاع المال

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات الثلاثاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.17%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2080.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار نفذت من خلال 1256 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.42%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.