الأخضر يُزين شاشات بورصات دبي والسعودية والكويت الإثنين

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات جلسة يوم الإثنين، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.59% لتقفل عند مستوى 3034.64 نقطة وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات، وكذلك ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.07% لتقفل عند مستوى 8335.39 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها، كما صعدت السوق الكويتية بنسبة 0.22% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4720.34 نقطة.

وفي المقابل، سجلت السوق البحرينية تراجعاً بواقع 0.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1265.32 نقطة بعد أداء سلبي لقطاع البنوك التجارية، كما هبط مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.37% بعد تراجع كافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4584.95 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2078.36 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3034.64 %1.59 السعودية 8335.39 %0.07 الكويت 4720.34 %0.22 البحرين 1265.32 %0.03 سالب عمان 4584.95 %0.37 سالب الأردن 2078.36 %0.16 سالب

سوق دبي تواصل ارتفاعها بدعم من غالبية قطاعاتها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة الإثنين، وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3034.64 نقطة مرتفعاً بواقع 47.39 نقطة أو ما نسبته 1.59%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 250.5 مليون سهم بقيمة 393.7 مليون درهم نفذت من خلال 4082 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 2.78%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.44%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 1.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.45%.

وسجل سعر سهم بنك دبي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 4.20 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 6.62% وصولاً إلى سعر 23.99 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 1.80 درهم، تلاه سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 2.10 درهم.

واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 69 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 57.7 مليون سهم، بينما احتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 39.4 مليون درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل بواقع 35 مليون درهم.

ارتفاع هامشي في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة يوم الإثنين، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8335.39 نقطة رابحاً بواقع 5.84 نقطة أو ما نسبته 0.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 175.4 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 82 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 87 شركة.

وسجل سعر سهم بروج للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.88% وصولاً إلى سعر 31.50 ريال، تلاه سهم نادك بنسبة 6.48% وصولاً إلى سعر 36.15 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إكسا التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.20% وصولاً إلى سعر 22.80 ريال، تلاه سهم صافولا بنسبة 3.77% وصولاً إلى سعر 38.30 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.9 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 29 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 813.6 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 632.5 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يصعد 0.22%

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الإثنين، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.31 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 4720.34 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.3 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون دينار نفذت من خلال 1223 صفقة.

وسجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.99% وصولاً إلى سعر 0.712 دينار، تلاه سهم وطني بنسبة 0.83% وصولاً إلى سعر 0.730 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.27% وصولاً إلى سعر 0.233 دينار، تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 0.94% وصولاً إلى سعر 0.839 دينار، واحتل سهم بنك بوبيان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.6 مليون سهم، تلاه سهم زين واقع 2.9 مليون سهم، واحتل سهم بنك بوبيان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 2.3 مليون دينار.

تراجع هامشي آخر للسوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الإثنين، بضغط من قطاع البنوك التجارية ووسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.32 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 1265.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 274.4 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.05 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات وقطاع الاستثمار بواقع 4.93 و2.21 نقطة على التوالي، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغير.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع 1.32% وصولاً إلى سعر 0.385 دولار.

وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 0.85% وصولاً إلى سعر 0.585 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 0.68% وصولاً إلى سعر 0.730 دينار، واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 500 ألف دينار، تلاه مصرف السلام البحرين بواقع 165 ألف.

السوق العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الإثنين، بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.13 نقطة وبنسبة 0.37% ليقفل عند مستوى 4584.95 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 2.1 ألف ريال نفذت من خلال 437 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.31%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم بنك أتش أس بي سي عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.91% وصولاً إلى سعر 0.106 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 1.92% وصولاً إلى سعر 0.053 ريال، واحتل سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94% وصولاً إلى سعر 0.348 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بنسبة 5.77% وصولاً إلى سعر 0.294 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 989.5 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 851.2 ألف سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 112.2 ألف ريال، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 90.2 ألف ريال.

مؤشر السوق الأردنية يهبط بضغط من القطاع المالي

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الإثنين، ليهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.16% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2078.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار نفذت من خلال 1343 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.39%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13%.