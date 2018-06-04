اليورو يرتفع مع انحسار التوتر السياسي في إيطاليا

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع اليورو، اليوم الإثنين، بعد أن خفت حدة التوترات السياسية في إيطاليا، مما يدعم تعافي الإقبال على المخاطرة، مع تراجع الاهتمام بالمخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وأكدت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، والتي جاءت أفضل من التوقعات، قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وأضحى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لأسعار الفائدة الشهر الجاري، أمراً شبه مؤكد، فضلاً عن تنامي التوقعات لزيادة رابعة للفائدة هذا العام، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة.

ولكن في ظل وجود دلائل على انحسار حالة عدم اليقين في إيطاليا في الوقت الذي تشكل فيه حكومة جديدة، تمكن اليورو من تحقيق بعض المكاسب.