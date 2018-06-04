المنطقة الحرة بالحمرية تستثمر لإنتاج الزيوت البيضاء

الشارقة 24:

وقع سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، اتفاقية استثمار مع راميش باريك رئيس مصفاة النفط قندهار "الهند " المحدودة، لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج الزيوت البيضاء والبرافين السائل الخفيف، والسوائل الهيدروليكية وزيوت المحولات وزيوت معالجة المطاط وزيوت المحركات والزيوت الصناعية، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد للزيوت المنتجة للاستخدام في صناعة مستحضرات التجميل، والمنتجات الطبية ومعالجة المطاط والمحولات والمركبات والعديد من الصناعات الأخرى كالحديد والصلب.

وذكر المزروعي بأن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل الوجهة الاستثمارية المفضلة للصناعات الثقيلة وصناعة البتروكيماويات لما تتميز به من موقع استراتيجي هام، واتصالها بميناء الحمرية الذي يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة، ويأتي اختيار مصفاة النفط قندهار "الهند" المحدودة لإنشاء مشروع المصنع الجديد، للتأكيد على المعايير العالمية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره المنطقة للمستثمرين، وحرصها على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في المسيرة التنموية بالدولة.

ومن جانبه أوضح سامر باريك - المدير التنفيذي لمصفاة النفط قندهار "الهند" المحدودة، بأن مشاريع الشركة في الهند تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، لذا كان التوجه إلى تنفيذ مشاريع توسعية خارج الهند لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة الأولى لما تتميز به من مناخ استثماري مستقر، واستناداً إلى دراسات الجدوى والمقارنة تم اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لعدة عوامل استراتيجية ولوجستية، ومن المقرر كجزء من الاستراتيجية التسويقية للمشروع، إطلاق الخط الصناعي الجديد تحت العلامة التجارية "تيكسول".

و في التفاصيل، ذكر سايمون فيليب - نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمشروع الجديد "تيكسول"، أن المشروع الأساسي سيمتد على مساحة 43000 قدم مربع، ويتضمن خط الإنتاج الرئيسي ومختبرات ومركز للأبحاث والتطوير لضمان الإنتاج، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة، و سيتم التسويق لمنتجات تيكسول عالمياً مع التركيز على السوق الخليجي والأفريقي والآسيوي بشكل خاص عبر وكلاء محليين للعلامة التجارية في كل دولة، و من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع في المرحلة الأولى 50,000 طن متري، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المراحل اللاحقة للتوسع.