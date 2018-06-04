الصين والولايات المتحدة تحرزان تقدماً إيجابياً في المحادثات التجارية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الحكومة الصينية، الأحد، أن الجانبين الصيني والأميركي أحرزا تقدماً "إيجابياً" و "ملموساً" في تنفيذ التوافق الذي توصلا إليه في واشنطن نهاية الشهر الماضي.

وقال البيان الصادر بعد المحادثات التي جمعت الفريق الصيني الذي يترأسه ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وويلبر روس وزير التجارة الأميركي في العاصمة الصينية بكين يومي الثاني والثالث من يونيو الجاري، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر في مجالات متعددة من بينها الفلاحة والطاقة.

من جانبها أعربت الصين عن رغبتها في زيادة الواردات من العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة لتلبية احتياجات الناس المتزايدة باستمرار لتهيئة حياة أفضل وخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية ذات الجودة العالية وهو ما يعد جزءاً من استراتيجية الصين الوطنية للإصلاح والانفتاح وزيادة الطلب المحلى.