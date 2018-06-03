الأخضر والأحمر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.78% لتقفل عند مستوى 2987.25 نقطة وسط تباين في أداء غالبية القطاعات، وكذلك صعدت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 2.06% لتقفل عند مستوى 8329.55 نقطة في ظل ارتفاع غالبية قطاعاتها، كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.42% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4710.03 نقطة.

وفي المقابل، سجلت السوق البحرينية تراجعاً بواقع 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1265.64 نقطة بعد أداء سلبي لقطاع الخدمات، كما هبط مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.10% بعد تراجع قطاعي الصناعة والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4602.08 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.69% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2081.59 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2987.25 %0.78 السعودية 8329.55 %2.06 الكويت 4710.03 %0.42 البحرين 1265.64 %0.01 سالب عمان 4602.08 %0.10 سالب الأردن 2081.59 %0.69 سالب

ارتفاع سوق دبي في أولى تداولات الأسبوع

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الأحد، وسط تباين في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2987.25 نقطة مرتفعاً بواقع 23.12 نقطة أو ما نسبته 0.78%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 122.5 مليون سهم بقيمة 195.8 مليون درهم نفذت من خلال 2046 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 1.63%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.56%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع النقل القطاعات المتراجعة بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.43%.

وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.76% وصولاً إلى سعر 0.441 درهم، تلاه سهم دار التكافل بنسبة 3.40% وصولاً إلى سعر 0.669 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.12% وصولاً إلى سعر 0.651 درهم، تلاه سهم Orascom Constructions بنسبة 3.63% وصولاً إلى سعر 8.37 درهم، واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.8 مليون سهم، تلاه سهم دريك أند سكيل بواقع 33.7 مليون سهم، واحتل سهم دريك أند سكيل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 29 مليون درهم، تلاه سهم دي إكس بي بواقع 20.4 مليون درهم.

أرباح ملحوظة للسوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأحد، وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8329.55 نقطة رابحاً بواقع 168.47 نقطة أو ما نسبته 2.06%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 181.6 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 108 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 68 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 3.53%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.40%، وفي المقابل كان قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.32%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.58%.

وسجل سعر سهم المراعي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.49% وصولاً إلى سعر 57.50 ريال، تلاه سهم جبل عمر بنسبة 6.46% وصولاً إلى سعر 41.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 18.00 ريال، تلاه سهم صناعة الورق بنسبة 4.46% وصولاً إلى سعر 7.71 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.6 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 30.7 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 789.2 مليون ريال.

ارتفاع السوق الكويتية وسط تراجع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، وذلك وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.48 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 4710.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.9 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 1389 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.80% وصولاً إلى سعر 0.509 دينار تلاه، سهم أهلي متحد بنسبة 1.79% وصولاً إلى سعر 0.171 دينار، في المقابل سجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة تراجع بواقع 2.30% وصولاً إلى سعر 0.255 دينار، تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 0.94% وصولاً إلى سعر 0.847 دينار، واحتل سهم بنك بوبيان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم، تلاه سهم وطني واقع 2.5 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بواقع 1.7 مليون دينار.

تراجع هامشي للسوق البحرينية

تر اجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأحد، بضغط من قطاع الخدمات ووسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.15 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليقفل عند مستوى 1265.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 747.8 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغير، بينما تراجع سعر سهم عقارات السيف بنسبة 0.88% وصولاً إلى سعر 0.226 دينار، واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي المتحد بواقع 1.4 مليون دينار.

قطاع المال الرابح الوحيد في السوق العمانية

هبطت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الأحد، بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.6 نقطة وبنسبة 0.10% ليقفل عند مستوى 4602.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 527.8 ألف ريال نفذت من خلال 254 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.10%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27%.

وسجل سعر سهم بنك أتش أس بي سي عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.91% وصولاً إلى سعر 0.106 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 1.92% وصولاً إلى سعر 0.053 ريال، واحتل سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94% وصولاً إلى سعر 0.348 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بنسبة 5.77% وصولاً إلى سعر 0.294 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 989.5 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 851.2 ألف سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 112.2 ألف ريال، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 90.2 ألف ريال.

مؤشر السوق الأردنية يتراجع بضغط من كافة القطاعات

سجلت السوق الأردنية تراجعاً، بعد تعاملات جلسة يوم الحد، ليهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.69%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2081.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون دينار، نفذت من خلال 1452 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 33 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.47%.