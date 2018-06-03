المنصوري: إنجازات زايد كنز يرفع اسم الإمارات عالياً

الشارقة 24:

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن يوم زايد للعمل الإنساني محطة وطنية فارقة يقف فيها أبناء الإمارات ومعهم شعوب العالم تكريماً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإجلالا لإنجازاته العظيمة التي ظلت ذخراً وكنزاً يرفع اسم دولة الإمارات عالياً في شتى ميادين العمل الإنساني والتنموي.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: "لقد سخر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما أنعم الله به على إمارات الخير من ثروة لخدمة ملايين البشر شرقاً وغرباً، وبذل جهوداً مشهوداً لها عالمياً لتحسين حياة المجتمعات والشعوب المحتاجة، ومساعدتها على مواجهة المصاعب الاقتصادية، واستحقاقات التنمية وتحقيق طموحاتها بمستقبل أفضل".

وأضاف، إن مدرسة زايد الخير علمتنا أن الإنسان هو غاية كل عملية اقتصادية، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على استمرارية أياديه البيضاء ومواصلة تلك الجهود الخيرية، فمدت يد العون لتلبية الاحتياجات الطارئة والاقتصادية والاجتماعية لكل بلد أو شعب يحتاج إليه بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين، فكان هذا النهج الفريد أحد أقوى عوامل رفعة دولة الإمارات في ميدان القوة الناعمة، وأحد معززات تقدمها اليوم لتكون في مصاف أقوى الشركاء الدوليين في مجال العمل الإنساني.

وأكد أن الإمارات سارت على خطى زايد، فأثبتت التزاماً غير مسبوق بدورها الإنساني العالمي، وإذا كانت الأمم المتحدة حددت نسبة 0.7% من الدخل القومي كمعيار عالمي لقياس جهود الدول المانحة، فإن الإمارات حققت ما يقرب من ضعف هذه النسبة العالمية، وقدمت ما إجماليه 1.31% من دخلها القومي فأحرزت مكانة مرموقة ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، وكانت محل تقدير المجتمع الدولي بأسره.