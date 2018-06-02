المدفع يشارك باجتماع إدارة "الرياض للمعارض"

الشارقة 24:

شارك سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض، رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات، فرع منطقة الخليج العربي، في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بصفته عضواً في مجلس الإدارة الجديد لمركز الرياض الذي أعيد تشكيله مؤخراً.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر مركز الرياض مؤخراً، برئاسة سعادة ماجد الحكير رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبحضور سعادة خالد الزهراني الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة، مشروع الاستراتيجية الجديدة لمركز الرياض، والأهداف والمشاريع المنبثقة عنها، تمهيداً لاعتمادها في سبتمبر المقبل.

وبحث الاجتماع تفعيل مجالات التعاون بين مركز الرياض ومركز إكسبو الشارقة، وسبل تطوير آفاق العمل المشترك بين الجانبين، حيث جرى استعراض مقترح توقيع اتفاقية تعاون بين المركزين، والاستفادة من أفضل ممارسات وخبرات "إكسبو الشارقة" في تحديث وتطوير مرافق مركز الرياض بشكل كامل، وصقل مهارات العاملين فيه.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، أن وتيرة التعاون بين مركز إكسبو الشارقة ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، انطلقت على أكمل وجه، ودخلت في مرحلة تحويل الأفكار إلى مشاريع ومبادرات مشتركة على أرض الواقع، في إطار حرص مجلس الإدارة الجديد لمركز الرياض، على تطوير أداء المركز والارتقاء بصناعة المعارض في المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة، وانطلاقاً من حرص إكسبو الشارقة على نقل خبراته وأفضل ممارساته لنظرائه في المنطقة ودول الخليج عموماً، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وبما يُسهم في تحفيز صناعة المعارض العربية، وازدهارها المستدام، وتفعيل حضورها وفاعليتها على خريطة وأجندة الأحداث والفعاليات الدولية والعالمية، من جهة ثانية.

وأكد المدفع أن مجلس إدارة مركز الرياض، بحث مقترح توقيع اتفاقية مع مركز إكسبو الشارقة، في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع المستوى من مركز الرياض، والتي جرى خلالها الاطلاع على أفضل ممارسات "إكسبو الشارقة"، وبحث مجالات التعاون والاستفادة من خبراته في مجال تنظيم وإدارة المعارض، مؤكداً حرص إكسبو الشارقة على نقل خبراته وتقديم كل ما يمكن من دعم لتعزيز تنافسية مركز الرياض، في إطار الشراكة المتنامية بين الجانبين، والمصالح المشتركة والروابط الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية.

وعقب الاجتماع، شارك المدفع بصفته الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض، رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات، فرع منطقة الخليج العربي، في أمسية رمضانية نظمها مركز الرياض، وحضرها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومجموعة من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال بالرياض، حيث أكد رئيس المركز حرصه على ترسيخ توجه المجلس نحو التغير وزيادة الروابط والتواصل مع الشركاء من جميع الجهات والمختصين، في شؤون المعارض وتنظيم الفعاليات، لمناقشة احتياجات التطوير التي يعمل عليها المركز بشكل مكثف منذ مطلع عام 2018، وبحث مختلف الرؤى التي تسهم في تعزيز مرحلة التطوير بشكل متصاعد، ويحقق أهداف المركز وأعلى درجات الرضى للمستفيدين من خدماته على مدار العام.