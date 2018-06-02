اقتصادية الشارقة تجتاز المراجعة الدورية الأخيرة لنظام "آيزو"

الشارقة 24:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية اجتياز التدقيق الرسمي بنجاح، وترقية نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 إلى الإصدار الجديد، من هيئة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية، وذلك ضمن مجال اقتراح الرؤى الاقتصادية والخطط التنموية، وإعداد الدراسات الاقتصادية، وتوفير إحصاءات الأداء القطاعي وتقديم خدمات تسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمات القانونية وخدمات الرقابة والحماية التجارية، والترويج للتجارة والصناعة والاستثمار في إمارة الشارقة، الأمر الذي يعكس التزامه بمعايير الجودة العالمية وحرصه على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماته لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة بناء على معطيات زيارة المتابعة الخاصة بهذه الشهادة للعام 2018، وأظهرت نتائج التدقيق وبناء على العينات التي تم الاطلاع عليها، الالتزام الواضح بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن التطوير المستمر ومواكبة أحدث التوجهات العالمية فيما يخص جودة الخدمات، يعتبر في صلب استراتيجية الدائرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد الإمارة، من خلال التخطيط وتقديم الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة، وفق أعلى معايير الجودة، لافتاً الى أن توصية لويدز ريجستر بالترقية إلى شهادة الجودة آيزو ISO 9001:2015 الممنوحة للدائرة، جاء بعد استحداث إدارة المخاطر والسياق المؤسسي، وسياسة جودة المواصفة الجديدة وإدراجها على الموقع الخارجي، وهو ما يتطابق مع أهداف الدائرة، في العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات.

وأضاف أن هذا الإنجاز هو إنجاز آخر يضاف إلى مسيرة الدائرة الحافلة بالنجاحات، وقد أكملت الدائرة باجتيازها للمراجعة الدورية 15 عاماً منذ حصولها على هذه المواصفة، الأمر الذي يعكس التزامها الدائم بالتميز في خدمة كافة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار استلهام الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تشدد على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات، وتوفيرها للعملاء عبر قنوات ذكية متعددة، وبوجه عام فإننا نحرص بانتظام على نشر ثقافة الجودة بين الموظفين وإطلاعهم على كافة التوجهات الحديثة، في مجال الجودة والتميز المؤسسي إيماناً منا بالدور الحيوي لفريق العمل في خدمة المتعاملين على أفضل نحو ممكن، وارتباط جودة الخدمات بالأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ومن جانبها ثمنت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، جهود موظفي الدائرة كافة، وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة في الإدارات والأقسام المختلفة، والتزامهم وحرصهم على إنجاز المهام المطلوبة في هذا الصدد، مما أهل الدائرة لتحقيق أهدافها المنشودة مشيرةً إلى توجيهات سعادة رئيس الدائرة، بالحرص على ضمان استمرارية نظام الجودة وتوفير آخر تقنيات التدريب والتأهيل للموظفين، للمساهمة في تحقيق أهداف الدائرة وتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.