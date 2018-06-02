"غرفة وشرطة الشارقة" تبحثان تجارة السيارات المستعملة

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبحضور ممثلي مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة العاملة تحت مظلة الغرفة، سبل تطوير وتحسين بعض الإجراءات الخاصة بتجارة السيارات المستعملة التي تقع ضمن اختصاصات الشرطة.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الشارقة مؤخراً، عدداً من المقترحات الرامية إلى تذليل التحديات التي قد تُواجه القطاع، في إطار حرص شرطة الشارقة على دعم مجتمع الأعمال في الإمارة بالتعاون مع غرفة الشارقة، وضمن مساعي مجموعة العمل التي انشئت بدعم من الغرفة لتكون حلقة وصل إيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما استعرض الاجتماع، بعض النقاط التي تقدم بها مجموعة من تجار السيارات المستعملة إلى اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل المرتبطة في مدخلاتها مع شرطة الشارقة، حيث تم الاتفاق على دراسة جميع المقترحات ووضع التصورات التي تعزز انسيابية أعمال القطاع التجاري وتزيد حيويته بما يعزز مكانة الشارقة كمركز إقليمي يستقطب التجار والمشترين من مختلف دول المنطقة.

وقال إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تحرص الغرفة على عقدها مع شركائها الاستراتيجيين بالتنسيق مع مجموعات العمل القطاعية، بهدف تبادل الآراء ونقل المرئيات والمقترحات بين ممثلي مجموعات العمل ومختلف الجهات في الإمارة، سعياً إلى الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات.

وأكد الجروان حرص الغرفة على الارتقاء بقطاع تجارة السيارات المستعملة ودعمه بكل الوسائل الممكنة باعتباره أحد القطاعات الحيوية والنشطة في الإمارة، وبما ينسجم مع رؤية الغرفة بأن تكون الصوت القوي المعبّر عن مصالح مجتمع الأعمال بالشارقة والمساند الدائم لتقدمه وازدهاره، مشيداً بدعم "شرطة الشارقة" لجهود الغرفة في إطار الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانين في سبيل تحقيق رؤية الشارقة وقيادتها الحكيمة وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على كافة الصعد.

من جانبه، أعرب العقيد أحمد جاسم الزعابي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال في الشارقة عبر غرفة الشارقة والتعرف عن قرب على أية تحديات قد تواجه رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الاقتصادية، ومن ثم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بالتعاون مع الغرفة لضمان تذليها وتعزيز سعادة المجتمع وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الاجتماعات الدورية التي تنظمها الغرفة بين شرطة الشارقة ومجموعات العمل القطاعية تأتي بنتائج إيجابية وأسهمت في رفع مستوى رضا مجتمع الأعمال عن أداء شرطة الشارقة وخدماتها وإجراءاتها وفق أفضل المعايير والممارسات.

من جهته، أثنى خالد عمر محمد باطرفي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع السيارات المستعملة، على دعم كل من غرفة الشارقة وشرطة الشارقة وتعاونهما الوثيق لتذليل كل ما يعترض قطاع تجارة السيارات المستعملة من تحديات، مؤكداً أن أهمية هذا النوع من الاجتماعات الدورية يرجع إلى ارتباط عدد كبير من إجراءات القطاع بشكل أو بآخر بشرطة الشارقة، وهو يشكل فرصة مؤاتية لطرح مرئيات التجار واقتراحاتهم مع الجهات المعنية بما يخدم المجتمع والصالح العام ويسهم في تطور القطاع ونهوضه بشكل مستدام.

وحضر الاجتماع من جانب غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كل من إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، ويعقوب يوسف القصير مستشار الصناعة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، فيما حضر من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة كل من العقيد أحمد جاسم الزعابي، والرائد عبد الله سالم المنذري، والرائد عبد الله يوسف مخلوف، والنقيب حمد مصبح الطنيجي، والنقيب عيسى المهيري، والمساعد نبيل صالح، إلى جانب ماجد المعلا رئيس قسم المراقبة بسوق الحراج.

في حين حضر من جانب مجموعة عمل قطاع السيارات المستعملة خالد عمر محمد باطرفي رئيس اللجنة التمثيلية للمجموعة، وإبراهيم حسن إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وعادل مبارك بن سميدع عضو اللجنة.