العويس يفتتح معرض ليالي رمضان الشارقة في "إكسبو"

الشارقة 24:

افتتح سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس الخميس "معرض ليالي رمضان 2018" في مركز إكسبو الشارقة، الذي تستمر فعالياته لغاية 16 يونيو الجاري، ويوفر منصة التسوق الأولى في الدولة والمنطقة لموسمي رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وأعلن مركز إكسبو الشارقة عن تقديم سيارة فاخرة من نوع (BMW) موديل 2018 للفائز بالسحب الكبير الذي سيُقام في ختام فعاليات معرض ليالي رمضان، موضحاً أن الدخول في السحب سيكون متاحاً أمام المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 100 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، وسط أجواء رمضانية ساحرة وبهيجة وفي ظل توفر حسومات كبيرة تصل نسبتها إلى 80%.

وحضر حفل افتتاح المعرض الذي استقطب في دورته الجديدة 300 عارض، محققاً نمواً بنسبة 36% في عدد العارضين مقارنة مع دورة العام الماضي التي شهدت مشاركة 220 عارضاً، أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من الشخصيات الاقتصادية وممثلي مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام المحلية.

ويُعتبر "ليالي رمضان" الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أحد أبرز فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة" واحتفاليات عيد الفطر المبارك في الدولة والمنطقة، لما يوفره من منصة تجمع أهم العلامات التجارية وكافة المنتجات والسلع التي يحتاجها المتسوقون لهذا الموسم الهام الذي يتزامن مع بداية العطلة الصيفية، وذلك بأسعار تنافسية تدعم تجارة التجزئة في السوق المحلي وتحقق مصلحة المستهلك في الوقت نفسه، كما يوفر المعرض للمرة الأولى مساحة ألعاب تزيد على 4000 متر مربع، في حين تشمل أجندة فعالياته مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تضاف إلى حركة التسوق، من بينها عروض ترفيهية وندوات تراثية وحملات خيرية وتوعية دينية وصحية، بالإضافة إلى ردهة مطاعم تضم نخبة من المطاعم المتميزة وأكشاك وشاحنات الطعام.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الحرص على تمكين مركز إكسبو الشارقة باعتباره أحد المؤسسات الحيوية التابعة للغرفة، من تنظيم واستضافة فعاليات محلية وإقليمية وعالمية رائدة على مستوى عال من الاحترافية والرُقي، تسهم بشكل فاعل في تحقيق محوري أساسيين من محاور "مئوية الإمارات 2071" المتمثلين في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي، وصولاً إلى توفير المستقبل السعيد لأجيال المستقبل في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أقوى.

وقال العويس إن كافة مبادرات ومشاريع غرفة الشارقة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، تهدف إلى تحقيق هدف واحد، يتمثل في المساهمة الفاعلة في جعل الإمارات الأفضل في العالم، مضيفاً أن الغرفة تسترشد بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، لتعزيز مستوى الإنتاجية في اقتصاد الشارقة والاستثمار في تطوير مختلف قطاعات العمل الواعدة ومن أبرزها قطاع المعارض والفعاليات نظراً لدوره الأساسي في دعم كافة القطاعات الأخرى ومساهمته في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية إلى جانب زيادة الإنتاج الصناعي.

وأشار العويس إلى أن "معرض رمضان الشارقة" هو واحد من المبادرات النوعية ضمن "مهرجان رمضان الشارقة"، التي تنظمها غرفة الشارقة وتتميز ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن المعرض نجح على مدى 29 عاماً في حجز مكانة خاصة له على قائمة الفعاليات الاقتصادية الموسمية التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك لشراء حاجياتهم بما يتلاءم مع إمكانات وميزانيات مختلف شرائح المجتمع، مُستفيدين من توفر تشكيلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها مئات العارضون على البضائع الوطنية والأجنبية ونخبة من أشهر العلامات التجارية، وسط حضور لافت للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة، مؤكداً على أهمية الجوانب الاجتماعية للمعرض التي تبرز من خلال توفيره مساحة مميزة لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الأنشطة التراثية والتواصل الثقافي وإسعاد الأطفال في أجواء تقوم على التسامح والإيجابية وتنعم بالأمن والأمان.

من جانبه، رفع سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة لكافة الأحداث التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة، في ظل متابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وقال المدفع إن معرض رمضان الشارقة سيوفر المساحة الأرحب والأشمل للعائلات والأشخاص الراغبين بقضاء أمسيات رمضانية ممتعة على مدار الـ 17 يوماً المقبلة وعيش تجربة تسوق مميزة وبأسعار تنافسية لا تضاهى، وسط أجواء مُسلية للكبار والصغار وأنشطة ترفيهية متنوعة وجاذبة تحت سقف واحد، مؤكداً أن المعرض سيحظى برضا الزوار والمتسوقين إسوة بجميع دوراته السابقة بل سيفوق التوقعات في ظل زيادة مساحة الترفيه وتنامي عدد العارضين بشكل غير مسبوق.

وأشاد المدفع بدور الشركاء الاستراتيجيين لمركز إكسبو الشارقة ولكافة رعاة ليالي رمضان الذي كان لهم إسهام فاعل ودور بارز في نجاح انطلاق الحدث بحلته الجديدة، داعياً الجمهور إلى زيارة مركز إكسبو حتى آخر أيام عيد الفطر المبارك للتسوق بأفضل الأسعار والدخول في سحوبات على باقة كبيرة من الجوائز القيّمة، وكذلك لقضاء أوقات سعيدة برفقة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بالأنشطة التراثية والثقافية والترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن المعرض ينمو ويتطور بشكل مستمر وقد نجح في هذا الموسم باستقطاب عارضين جدد وخصوصاً من الشركات الوطنية التي تسعى لتعزيز حضورها في السوق المحلي وزيادة مبيعاتها والترويج لمنتجاتها، فضلاً عن مشاركة عدد من الأجنحة الدولية وسط حضور مميز من جهات عارضة من تايلاند والصين.

ويَعِد مركز اكسبو الشارقة في دورته الحالية المتسوقين بأن تكون منصته المكان الأفضل والأكثر جذباً للجمهور من خلال عروض الأسعار التنافسية والخصومات غير المسبوقة التي يوفرها، بالإضافة إلى مجموعة مغرية من الجوائز التي تعزز حركة التسوق، حيث يمكن للزوار الذين ينفقون ما قيمته 100 درهم لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض الدخول في سحب للفوز بسيارة BMW فاخرة.

ويقدم المعرض للمتسوقين قائمة واسعة من المنتجات والسلع تضم الألبسة والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية المنزلية ومنتجات التجميل والأجهزة المنزلية.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار يومياً من الثامنة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان، ومن الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً خلال عيد الفطر.