اليورو يتجه إلى إنهاء موجة خسائر استمرت 6 أسابيع

الشارقة 24 – رويترز:

عزز اليورو مكاسبه، اليوم الجمعة، متجهاً إلى إنهاء موجة خسائر استمرت 6 أسابيع، بعد انخفاض العائد على السندات الإيطالية، في أعقاب توصل حزبي الرابطة و5-نجوم لاتفاق بشأن الحكومة الائتلافية، مما قلل المخاوف بشأن إجراء انتخابات فورية.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وارتفع العائد على السندات الإيطالية، حيث سجل العائد على السندات التي أجلها عامين أكبر زيادة يومية في 26 عاماً، الثلاثاء.

لكن اليومين الماضيين شهدا بعض الاستقرار، حيث عوض اليورو خسائره بفضل عدة أمور من بينها جهود تشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات جديدة، مما ينهى اضطرابات سياسية استمرت ثلاثة أشهر.

ولم يسجل اليورو تغيراً يذكر، اليوم الجمعة، عند 1.1691 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى الارتفاع 0.3 %، منهية خسائر استمرت 6 أسابيع متتالية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 94.02 بعد أن سجل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2016 في مايو الماضي، مقابل سلة تضم عملات منافسة.