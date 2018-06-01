بدء سريان الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم الجمعة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، عن بدء سريان الرسوم الجمركية اعتباراً من يوم الجمعة، على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، منهياً بذلك إعفاء استمر شهرين.

وأبلغ الوزير الصحافيين، أن رسوماً نسبتها 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ستدخل حيز التنفيذ من منتصف ليلة الخميس-الجمعة.

وقال "نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمكسيك من جانب، ومع المفوضية الأوروبية من جانب آخر، لأن هناك مسائل أخرى نحتاج إلى تسويتها أيضاً.

وأضاف الوزير روس أن أستراليا والأرجنتين والبرازيل، الذين حصلوا على إعفاء مؤقت بصورة مبدئية، وافقوا على وضع "حدود على حجم" المعادن التي يمكن تصديرها إلى الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاء دائم من الرسوم الجمركية الأميركية.

كندا تتوعد بفرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن بلادها ستفرض رسوماً جمركية انتقامية على صادرات أميركية، بقيمة 16.6 مليار دولار كندي "12.8 مليار دولار أميركي"، وستطعن في رسوم الاستيراد الأميركية على الصلب والألومنيوم، بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي "علينا أن نعتقد أنه في مرحلة ما ستسود رجاحة العقل"، وقال "مما يؤسف له أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية لا يبدو أنها تسير في ذلك الاتجاه".

ماكرون: قرار واشنطن خطأ وغير قانوني

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية خطأ وغير قانوني، وقال إنه سيتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذا الموضوع في وقت لاحق الخميس.

وأوضح الرئيس الفرنسي "هذا القرار ليس فقط غير قانوني، بل أيضاً خطأ في جوانب كثيرة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ترد على الاختلالات العالمية بنزعة قومية اقتصادية وتجارية، وتابع "القومية الاقتصادية تقود إلى الحرب".