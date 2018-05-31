الأخضر يُزين شاشات 4 بورصات في المنطقة الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.89% لتقفل عند مستوى 2964.13 نقطة وسط تباين في أداء غالبية القطاعات، وكذلك ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 1.89% لتقفل عند مستوى 8161.08 نقطة في ظل ارتفاع غالبية قطاعاتها، بينما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.28% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4690.55 نقطة، في حين سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بواقع 0.40% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1265.80 نقطة بدعم من غالبية القطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.21% في ظل أداء إيجابي للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4606.68 نقطة، بينما هبط مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.31% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2095.98 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2964.13 1.89 % السعودية 8161.08 % 1.89 الكويت 4690.55 سالب % 0.28 البحرين 1265.80 % 0.40 عمان 4606.68 0.21 % الأردن 2095.98 0.31 % سالب

مؤشر سوق دبي يرتفع 1.89%

ارتدت سوق دبي مرتفعة في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2964.13 نقطة مرتفعاً بواقع 54.85 نقطة أو ما نسبته 1.89%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 555.3 مليون سهم بقيمة 902.8 مليون درهم نفذت من خلال

5216 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 8 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 3.60%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.23%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع النقل على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 2.55%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36%.

وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.85% وصولاً إلى سعر 5.07 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.64% وصولاً إلى سعر 1.58 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 0.460 درهم، تلاه سهم آن ديجيتال سيرفيس بنسبة 3.58% وصولاً إلى سعر 0.323 درهم.

واحتل سهم إعمار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 278.6 مليون سهم، تلاه سهم Orascom Constructions بواقع 51.9 مليون سهم، واحتل سهم دي إكس بي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 253.3 مليون درهم، تلاه سهم إعمار للتطوير بواقع 52.3 مليون درهم.

أرباح في السوق السعودية بدعم من غالبية قطاعاتها

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8161.08 نقطة رابحاً بواقع 151.53 نقطة أو ما نسبته 1.89%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 196.5 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 115 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع المواد الأساسية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.95%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.96%، وفي المقابل كان قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%.

وسجل سعر سهم العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.29% وصولاً إلى سعر 32.95 ريال، تلاه سهم الأسماك بنسبة 5.75% وصولاً إلى سعر 26.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المراعي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86% وصولاً إلى سعر 53.00 ريال، تلاه سهم وفا للتأمين بنسبة 7.11% وصولاً إلى سعر 9.40 ريال.

واحتل سهم استثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43.8 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 40.1 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 828.1 مليون ريال، تلاه سهم استثمار بواقع 683.1 مليون ريال.

السوق الكويتية تتراجع وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام

تراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الخميس، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.02 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليقفل عند مستوى 4690.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 39.5 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار نفذت من خلال 1392 صفقة.

وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.92% وصولاً إلى سعر 0.106 دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 1.42% وصولاً إلى سعر 0.500 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة تراجع بواقع 2.89% وصولاً إلى سعر 0.168 دينار، تلاه سهم مشاريع بنسبة 1.64% وصولاً إلى سعر 0.240 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.8 ألف سهم، تلاه سهم بيتك واقع 6.7 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بواقع 2.8 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتد مرتفعة بدعم من غالبية القطاعات

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الخميس، بدعم من غالبية قطاعاتها ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.05 نقطة أو ما نسبته 0.40% ليقفل عند مستوى 1265.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 506.9 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بواقع 14.78 نقطة، فيما أقفل قطاع الفنادق والسياحة دون تغير، وفي المقابل ارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10.55 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.

وسجل سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.33% وصولاً إلى سعر 0.080 دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.85% وصولاً إلى سعر 0.590 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 2.86% وصولاً إلى سعر 0.340 دينار.

ارتفاع السوق العمانية بعد أداء إيجابي للقطاع المالي

ارتفعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الخميس، بدعم من القطاع المالي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.77 نقطة وبنسبة 0.21% ليقفل عند مستوى 4606.68 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.38%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم بنك مسقط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.408 ريال، تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 1.67% وصولاً إلى سعر 0.122 ريال، واحتل سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.09% وصولاً إلى سعر 0.748 ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 1.87% وصولاً إلى سعر 0.105 ريال.

واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 156.1 مليون سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 4.5 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 63.8 مليون ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 519.3 ألف ريال.

مؤشر السوق الأردنية يتراجع 0.31%

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الخميس، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.31% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2095.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار، نفذت من خلال 2025 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.58%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.