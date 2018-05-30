الأخضر يُزين بورصتي السعودية والأردن في تداولات الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة الأربعاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.54% لتقفل عند مستوى 2909.28 نقطة وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، بينما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.12% لتقفل عند مستوى 8009.55 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها.

وهبطت السوق الكويتية بنسبة 0.18% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4703.57 نقطة، كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بواقع 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1260.74 نقطة بضغط من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وتراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.03% في ظل أداء سلبي لقطاعي الخدمات والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4596.91 نقطة، في حين سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.09% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2102.40 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2909.28 0.54% سالب السعودية 8009.55 0.12% الكويت 4703.57 0.18% سالب البحرين 1260.74 0.17% سالب عمان 4596.91 0.03% سالب الأردن 2102.40 0.09%

سوق دبي تتراجع بضغط من غالبية قطاعاتها

واصلت سوق دبي تراجعها في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2909.28 نقطة متراجعاً بواقع 15.66 نقطة أو ما نسبته 0.54%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 133.9 مليون سهم بقيمة 226 مليون درهم نفذت من خلال 3113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 3.75%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 1.63%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.37%.

وسجل سعر سهم دي إكس بي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.11% وصولاً إلى سعر 0.431 درهم تلاه، سهم الأثمار بنسبة 2.47% وصولاً إلى سعر 0.415 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59% وصولاً إلى سعر 0.642 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 3.89% وصولاً إلى سعر 22.75 درهم، واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43.5 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 29.2 مليون سهم، واحتل سهم دي إكس بي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 26.8 مليون درهم، تلاه سهم الأثمار بواقع 19.1 مليون درهم.

ارتفاع متواضع في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8009.55 نقطة رابحاً بواقع 9.96 نقطة أو ما نسبته 0.12%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 134.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 112 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.68%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، وفي المقابل كان قطاع النقل بنسبة 2.13%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.24%.

وسجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.99% وصولاً إلى سعر 5.36 ريال، تلاه سهم حلواني إخوان بنسبة 5.37% وصولاً إلى سعر 53.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بدجت السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.98% وصولاً إلى سعر 30.00 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 6.98% وصولاً إلى سعر 60.00 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35.5 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 22.7 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 839.6 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 472.2 مليون ريال.

مكاسب في الكويتية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.57 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 4703.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.8 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون دينار نفذت من خلال 1445 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.02% وصولاً إلى سعر 0.493 دينار، تلاه سهم جياف أتش بنسبة 0.97% وصولاً إلى سعر 0.104 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أجيليتي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.73% وصولاً إلى سعر 0.740 دينار، تلاه سهم ميزان بنسبة 0.56% وصولاً إلى سعر 0.709 دينار، واحتل سهم مشاريع المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 ألف سهم، تلاه سهم أهلي متحد واقع 2.1 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 872.6 ألف دينار.

السوق البحرينية تتراجع بضغط من البنوك

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء، بضغط من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات ووسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.14 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 1260.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.19 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.27 نقطة، فيما أقفلت بقية القطاعات دون تغير.

وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.27% وصولاً إلى سعر 0.080 دينار، في المقابل وسجل سعر سهم سسيكو أعلى نسبة تراجع بنسبة 50.0% وصولاً إلى سعر 0.155 دينار، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.32% وصولاً إلى سعر 0.375 دينار.

قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بضغط من قطاع الخدمات والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.22 نقطة وبنسبة 0.03% ليقفل عند مستوى 4596.91 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.16%.

وسجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.83% وصولاً إلى سعر 0.380 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بنسبة 2.27% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال، واحتل سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 0.052 ريال، تلاه سهم بنك صحار بنسبة 1.46% وصولاً إلى سعر 0.135 ريال.

واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.5 مليون سهم، واحتل سهم إسمنت عمان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 765.6 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 612.4 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً طفيفاً بعد تعاملات جلسة الأربعاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.09%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2102.4 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 1183 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.24%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23%.