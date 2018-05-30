نيكي ينخفض لأدنى مستوى في 6 أسابيع

الشارقة 24 – رويترز:

انخفض المؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في 6 أسابيع، الأربعاء، بعد اضطراب سياسي في إيطاليا أثار مخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو، مما أثر سلباً على أسهم القطاع المالي وشركات التصدير على وجه الخصوص.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.5 % إلى 22018.52 نقطة، بعد انخفاضه لأدنى مستوى في 6 أسابيع عند 21931.65 نقطة، وظل المؤشر نيكي فوق متوسطه المتحرك لمدة 75 يوماً عند 21920.19 نقطة، وهو مستوى الدعم الحالي للمؤشر.

وقالت مصادر مقربة من بعض الأحزاب الرئيسية في إيطاليا، إن البلاد قد تعيد الانتخابات في يوليو، بعد أن فشل رئيس الوزراء المكلف في كسب الدعم من أحزاب سياسية رئيسية حتى لتشكيل حكومة مؤقتة.