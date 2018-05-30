أسعار النفط مستقرة بعد اضطرابها بسبب مخاوف الإمدادات

الشارقة 24 – رويترز:





استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما انخفضت كثيراً في الأيام الأخيرة، بفعل مخاوف من أن السعودية وروسيا ستضخان المزيد من الخام في النصف الثاني من العام، بعد انخفاض مخزونات النفط العالمية وارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وبحثت السعودية وروسيا زيادة الإنتاج النفطي لأوبك والمنتجين من خارج المنظمة بواقع مليون برميل يومياً، لمواجهة نقص محتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.

وبحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش عوض خام القياس العالمي مزيج برنت خسائره المبكرة ليرتفع سنتاً واحداً إلى 75.40 دولار للبرميل، بعد أن جرى تداوله منخفضاً عند 74.81 دولار للبرميل.