مركز النقل المتكامل يوقع اتفاقية مع شركة "كريم"

الشارقة 24 – وام:

وقع مركز النقل المتكامل، اتفاقية تعاون مع شركة "كريم"، الرائدة في تقنية ربط الركاب بالسائقين، بطريقة سهلة وذكية.

وقع الاتفاقية محمد درويش القمزي، مدير عام المركز، وعن شركة كريم، باسل النحلاوي مدير عام الشركة – لمنطقة الخليج.

وتم الإعلان عن الاتفاقية، خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء، في مقر دائرة النقل الرئيسي بأبوظبي، في إطار دعم رؤية أبوظبي 2030 الساعية إلى تلبية احتياجات المتعاملين، في البحث عن حلول نقل ذكية وآمنة، تعزز الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقديم خدمات نقل مميزة بالمركبات الفاخرة "الليموزين" ومركبات الأجرة عن طريق وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيق الذكي، وفقاً لقوانين عمل مركبات الأجرة والليموزين في إمارة أبوظبي.