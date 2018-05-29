أسواق المنطقة تصعد في تداولات الثلاثاء باستثناء دبي والأردن

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.17% لتقفل عند مستوى 2924.94 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، بينما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.46% لتقفل عند مستوى 7999.59 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها.

وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.43% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4712.14 نقطة، كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بواقع 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1262.89 نقطة بضغط من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وصعد مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.15% في ظل أداء إيجابي لقطاعي المال والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4598.13 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.43% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2100.61 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2924.94 0.17 % سالب السعودية 7999.59 %0.46 الكويت 4712.14 %0.43 البحرين 1262.89 %0.19 عمان 4598.13 0.15 % الأردن 2100.61 0.43 % سالب



مؤشر سوق دبي يتراجع 0.17%

واصلت سوق دبي تراجعها في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2924.94 نقطة، متراجعاً بواقع 5.03 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 113.4 مليون سهم بقيمة 207.2 مليون درهم نفذت من خلال 2518 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع النقل القطاعات المتراجعة بنسبة 1.16%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.09%.

وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي–حقوق اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.84% وصولاً إلى سعر 1.63 درهم، تلاه سهم دار التكافل بنسبة 2.72% وصولاً إلى سعر 0.680 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.03% وصولاً إلى سعر 1.51 درهم، تلاه سهم سلامة بنسبة 2.90% وصولاً إلى سعر 0.435 درهم، واحتل سهم موانئ دبي العالمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.4 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 39.2 مليون سهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 19.6 مليون درهم، تلاه سهم دي إكس بي بواقع 16.3 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7993.42 نقطة رابحاً بواقع 30.65 نقطة أو ما نسبته 0.38%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 138.5 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 85 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الأدوية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.99%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95%، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.27%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%.

وسجل سعر سهم صافولا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.38% وصولاً إلى سعر 38.20 ريال، تلاه سهم الأهلية بنسبة 3.27% وصولاً إلى سعر 10.74 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأندلس أعلى نسبة تراجع بواقع 6.68% وصولاً إلى سعر 19.00 ريال، تلاه سهم اتحاد اتصالات بنسبة 5.27% وصولاً إلى سعر 20.12 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 28.7 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 734.2 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 591.9 مليون ريال.

السوق الكويتية تكسب 20.22 نقطة

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.22 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 4712.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.1 مليون سهم بقيمة 6 ملايين دينار نفذت من خلال 1053 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.488 دينار، تلاه سهم بيتك بنسبة 1.39% وصولاً إلى سعر 0.512 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة تراجع بواقع 1.90% وصولاً إلى سعر 0.103 دينار، تلاه سهم بنك وربة بنسبة 0.42% وصولاً إلى سعر 0.239 دينار، واحتل سهم الدولي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 ألف سهم، تلاه سهم بيتك بواقع 2.1 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 1.1 مليون دينار.

ارتفاع السوق البحرينية بدعم من قطاعات البنوك

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات الثلاثاء، بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات ووسط تعاملات ضعيفة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.42 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 1262.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 716.3 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.42 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.88 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة فيما أقفلت بقية القطاعات دون تغير.

وسجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.64% وصولاً إلى سعر 0.310 دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.59% وصولاً إلى سعر 0.320 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 0.89% وصولاً إلى سعر 0.111 دينار.

ارتفاع آخر للسوق العمانية

واصلت السوق العمانية مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من قطاعي المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.99 نقطة وبنسبة 0.15% ليقفل عند مستوى 4598.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون درهم نفذت من خلال 638 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.

وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.68% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بنسبة 1.98% وصولاً إلى سعر 0.103 ريال، واحتل سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.22% وصولاً إلى سعر 0.352 ريال تلاه، سهم العمانية للاتصالات بنسبة 2.04% وصولاً إلى سعر 0.768 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.6 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.7 مليون سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 995.7 ألف ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 266 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاثة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الثلاثاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.43% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2100.61 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار نفذت من خلال 1431 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.46%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.