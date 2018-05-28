الأخضر يُزين بورصات الكويت وعمان والأردن الإثنين

الشارقة 24:





تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.07% لتقفل عند مستوى 2929.97 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام هبوطاً بنسبة 1.12% لتقفل عند مستوى 7962.77 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها.

بالمقابل، ارتدت السوق الكويتية مرتفعة بنسبة 0.18% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4691.92 نقطة، بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بواقع 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1260.47 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، فيما ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.53% في ظل أداء إيجابي لقطاعي الصناعة والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4591.14 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2109.78 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2929.97 0.07% سالب السعودية 7962.77 1.12% سالب الكويت 4691.92 0.18% البحرين 1260.47 0.21% سالب عمان 4591.14 0.53% الأردن 2109.78 0.34%

سوق دبي تواصل تراجعها وسط تباين أداء القطاعات

واصلت سوق دبي تراجعها في تعاملات جلسة الإثنين، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2929.97 نقطة متراجعاً بواقع 2.12 نقطة أو ما نسبته 0.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 142.1 مليون سهم بقيمة 202.7 مليون درهم نفذت من خلال 2632 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 0.58%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.47% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 2.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.13%.

وسجل سعر سهم شركة دبي للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 3.60 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 2.96% وصولاً إلى سعر 23.99 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 0.481 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي حقوق اكتتاب بنسبة 3.75% وصولاً إلى سعر 1.54 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.5 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي حقوق اكتتاب بواقع 31.2 مليون سهم، واحتل سهم دريك أند سكيل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 26.2 مليون درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي حقوق اكتتاب بواقع 19.8 مليون درهم.

السوق السعودية تستمر في مسيرة التراجعات

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الإثنين، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7962.77 نقطة خاسراً بواقع 9.28 نقطة أو ما نسبته 0.12%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 138 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 117 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.94%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.71%، وفي المقابل كان قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.50%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.95%.

وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.54%، وصولاً إلى سعر 18.68 ريال، تلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 21.14 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأندلس أعلى نسبة تراجع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 20.36 ريال، تلاه سهم عناية بنسبة 8.91% وصولاً إلى سعر 9.20 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.1 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 20 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 555.4 مليون ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 486.6 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتدت السوق الكويتية مرتفعة خلال تعاملات جلسة يوم الإثنين، وذلك وسط صعود مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.35 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 4691.92 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 770 صفقة.

وسجل سعر سهم أجيليتي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.03% وصولاً إلى سعر 0.755 دينار، تلاه سهم بنك وربة بنسبة 1.27% وصولاً إلى سعر 0.240 دينار، في المقابل سجل سعر سهم برقان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.00% وصولاً إلى سعر 0.245 دينار، تلاه سهم الدولي بنسبة 0.46% وصولاً إلى سعر 0.218 دينار، واحتل سهم الدولي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 ألف سهم، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 2.2 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 991.6 ألف دينار.

السوق البحرينية تتراجع على كافة الأصعدة

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الإثنين، بضغط من قطاعي البنوك والخدمات ووسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.72 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 1260.47 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 274.3 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.43 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.23 نقطة، فيما أقفلت بقية القطاعات دون تغير.

وارتفع سعر سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45% وصولاً إلى سعر 0.444 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم شركة الأثمار القابضة بنسبة 4.35% وصولاً إلى سعر 0.110 دينار، تلاه سهم شركة ناس بنسبة 3.60% وصولاً إلى سعر 0.107 دينار.

قطاع المال الخاسر الوحيد في السوق العمانية

حققت السوق العمانية مكاسب جيدة خلال تعاملات جلسة الإثنين، بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.16 نقطة وبنسبة 0.53% ليقفل عند مستوى 4591.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.1 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون درهم نفذت من خلال 602 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة.

وسجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.95% وصولاً إلى سعر 0.748 ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 4.67% وصولاً إلى سعر 0.112 ريال، واحتل سهم العمانية القطرية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.45% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال، تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 2.42% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 2.1 مليون سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون ريال، تلاه سهم المطاحن العمانية بواقع 728.8 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع بدعم من قطاعي الخدمات والمال

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة الإثنين، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2109.78 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.1 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار، نفذت من خلال 1785 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 47 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع المال بنسبة 0.35%.