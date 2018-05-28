اقتصادية الشارقة تستقبل وفداً من دائرة الإحصاء

الشارقة 24:

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفداً من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العمل الاقتصادي والإحصائي المشترك بين الطرفين، وضم وفد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية السيد خميس بشير مدير إدارة الإحصاء، والسيد علي محبوب الرئيسي مستشار إحصائي وموظفي الدائرة، وكان في استقبال الوفد السيدة نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة ومسؤولي وموظفي إدارات التراخيص وتقنية المعلومات والتفتيش بالدائرة.

وقد بحث الجانبان الإجراءات المتبعة في تسجيل التراخيص، كما تعرف الوفد إلى هيكلة البيانات في الدائرة التي تمت في الأعوام الماضية، واستراتيجية العمل المتبعة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة.

وأكدت نوره بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الشارقة، على أهمية التعاون بين الدائرة الاقتصادية و بين دائرة الإحصاء، مشيره إلى أهمية الربط بين الجانب الإحصائي والجانب الاقتصادي، في إطار صناعة مؤشرات قوية وعالمية يمكن أن تميز إمارة الشارقة وتساهم في تحسين ترتيبها في مجال الشفافية، كما أن استخدام بيانات التراخيص هو أمر ضروري لأنه سيساعد في العمل على إيجاد حلول سريعة ومناسبة للمعوقات التي قد تؤثر في أداء الأعمال، وإيجاد الآليات الاقتصادية لإنجاز الأعمال بالشكل الأمثل وتحقيق النحو الاقتصادي في الإمارة.

وقد تركز محور الاجتماع حول تجربة الدائرة والنظم المعمول بها في تسجيل وترخيص المنشآت، وكذلك الاطلاع على نظام التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "إيزك 4"، والمستخدم في تكوين قاعدة اقتصادية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات بشكل دوري ومستمر، وبحث سبل تعزيز التعاون والارتقاء بوسائل التواصل والتكامل بين المؤسسات والأنظمة وسعيها نحو التحسين المستمر في خدماتها.

ومن جانبه أثنى الوفد على التعاون المتميز والمتواصل مع الدائرة لسنوات طويلة في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، كما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على آلية للتعاون في تصنيف البيانات، وبما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.