الذهب يتراجع مع تجدد آمال عقد قمة بين أميركا وكوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:





نزلت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الإثنين، مع انحسار التوترات السياسية بعدما أحيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآمال بعقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1296.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة تسليم يونيو 0.6 % ليصل إلى 1295.60 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني: "يبدو أن هناك فرصة ما لعقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ومن شأن ذلك أن يقلل التوترات الجيوسياسية ويحد من جاذبية الذهب"، مضيفاً أن قوة الدولار تضغط أيضاً على الأسعار.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات 93.961 مقترباً من مستوى 94.298 الذي سجله، الجمعة، وهو الأعلى منذ 14 نوفمبر.