اليورو يصعد وسط انتخابات مبكرة في إيطاليا

الشارقة 24 – رويترز:





ارتفع اليورو من أدنى مستوياته في عدة أشهر، اليوم الإثنين، بعدما رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تعيين واحد من منتقدي العملة الموحدة في منصب وزير الاقتصاد، مما زاد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة.

وصعد اليورو أكثر من 0.6 % إلى 1.1728 دولار متعافياً من أقل مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر عند 1.1646 دولار الذي سجله، الجمعة.

كما زادت العملة الأوروبية الموحدة 0.8 % مقابل الفرنك السويسري والين الياباني، لتتعافى من أقل مستوى في ثلاثة أشهر و11 شهراً على الترتيب.

وضغط حزب رابطة الشمال المنتمي لأقصى اليمين وحركة "5-نجوم" المناهضة للمؤسسات، وهما الحزبان اللذان يحاولان تشكيل ائتلاف في إيطاليا، من أجل تعيين باولو سافونا وزيراً للاقتصاد، والآن يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة بات أمراً حتمياً.