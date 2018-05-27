الأخضر والأحمر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.76% لتقفل عند مستوى 2932.09 نقطة وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات. كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.82% لتقفل عند مستوى 7972.05 نقطة في ظل تراجع أداء غالبية قطاعاتها. وبقيت السوق الكويتية في مسارها الهابط بنسبة 0.09% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4683.57 نقطة.

وفي المقابل سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً هامشياً بواقع 0.00% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1263.18 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.06% في ظل أداء إيجابي لقطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4566.98 نقطة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.36% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2102.58 نقطة.

سوق دبي تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة الأحد بعد جلسة جني الأرباح يوم الخميس، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2932.09 نقطة متراجعاً بواقع 22.37 نقطة أو ما نسبته 0.76%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 179.1 مليون سهم بقيمة 156.4 مليون درهم نفذت من خلال 2664 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 1.30% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.07% واستقر قطاعي الخدمات والصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة القطاعات الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.08% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.68%.

وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.14% وصولاً إلى سعر 0.277 درره تلاه سهم مصرف عجمان بنسبة 3.00% وصولاً إلى سعر 1.030 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86% وصولاً إلى سعر 0.333 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.20% وصولاً إلى سعر 1.14 درهم. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.9 مليون سهم تلاه سهم الاعمار بواقع 19.9 مليون سهم. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 56.6 مليون درهم تلاه سهم دي إكس بي بواقع 31.8 مليون درهم.





السوق السعودية تواصل سلسلة تراجعاًتها لتخسر 56.76 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الأحد وسط تراجع في أداء غالبية قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7972.05 نقطة خاسرا بواقع 56.76 نقطة او ما نسبته 0.82%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 101.4 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 151 شركة. وعل الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.12% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.71%، وفي المقابل كان قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.36% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.92%.

وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.39% وصولاً إلى سعر 8.82 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بنسبة 3.20% وصولاً إلى سعر 20.66 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 10.18 ريال تلاه سهم عناية بنسبة 5.08% وصولاً إلى سعر 10.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.4 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 6.9 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 305.7 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 284.9 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل هبوطها وسط تعاملات حذرة

بقيت السوق الكويتية في مسارها الهابط خلال تعاملات جلسة الأحد وذلك مع استمرار حالة الحذر تسيطر على المتعاملين، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.14 نقطة أو ما نسبته 0.09% ليقفل عند مستوى 4683.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 770 صفقة.

وسجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.18% وصولاً إلى سعر 0.172 دينار تلاه سهم بيتك بنسبة 0.60% وصولاً إلى سعر 0.504 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 0.104 دينار تلاه سهم بنك وربة بنسبة 1.25% وصولاً إلى سعر 0.237 دينار. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 ألف سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 2.2 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 6861.3 ألف دينار.





ارتفاع هامشي في السوق البحرينية في أولى جلسات الأسبوع

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأحد بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك ووسط تعاملات ضعيفة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.05 نقطة أو ما نسبته 0.00% ليقفل عند مستوى 1263.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 525.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.00 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 2.62 نقطة فيما أقفلت بقية القطاعات دون تغير.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 0.115 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.64% وصولاً إلى سعر 0.114 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.61% وصولاً إلى سعر 0.305 دولار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.56% وصولاً إلى سعر 0.315 دولار.

مكاسب متواضعة في السوق العمانية بدعم من قطاع الخدمات

حققت السوق العمانية مكاسب متواضعة خلال تعاملات جلسة الأحد بدعم من قطاع الخدمات في جلسة أغلقت اغلب أسهم السوق فيها على حياد، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.63 نقطة وبنسبة 0.06% ليقفل عند مستوى 4566.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون درهم نفذت من خلال 337 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة.

وسجل سعر سهم العنقاء للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 0.125 ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بنسبة 2.21% وصولاً إلى سعر 0.740 ريال، واحتل سهم ريسوت للأسمنت أعلى نسبة تراجع بواقع 5.06% وصولاً إلى سعر 0.600 ريال تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 2.42% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال. واحتل سهم بنك اتش اس بي سي عمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 490.6 ألف ريال تلاه سهم بنك اتش اس بي سي عمان بواقع 259 ألف ريال.

تراجع آخر السوق الأردنية بضغط من قطاعاتها الثلاث

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الأحد ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.36% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2102.58 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 33.4 مليون سهم بقيمة 93.8 مليون دينار نفذت من خلال 1630 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.71% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.31% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.