14مليار درهم سيولة ضخها "المركزي" في السوق خلال أبريل الماضي

الشارقة 24 - وام:





واصل مصرف الإمارات المركزي ضخ السيولة في السوق خلال شهر أبريل الماضي، بقيمة 14 مليار درهم، وهي الأعلى منذ بداية العام الجاري، وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن المصرف.

وجاء استمرار "المركزي" بضخ السيولة لتلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد، وهو النهج الذي بدأ تطبيقه منذ يناير من العام الجاري، بعدما لجأ في وقت سابق لسحب الفائض لمنع استخدامه على النحو الذي لا يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وساهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق خلال أبريل الماضي في انخفاض رصيده من شهادات الإيداع إلى 118.3 مليار درهم، مقارنةً مع 134.3 مليار درهم في شهر مارس الذي سبق.

وقال خبراء في القطاع المصرفي: "إن تراجع السيولة لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية أدى الى التشدد في عمليات الإقراض سواء للشركات أو الأفراد"، مشيرين إلى أن توفر السيولة مجدداً سيساهم في نشاط الائتمان مجدداً في الفترة القادمة.

ويظهر الرصد الخاص بمؤشر حركة مخزون المصرف المركزي من شهادات الإيداع انخفاض قيمة الرصيد إلى مستوى 132.4 مليار درهم في يناير الماضي، مقارنةً مع 135.1 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.

واستمر المصرف المركزي بضخ السيولة خلال فبراير الماضي وهو ما انخفض برصيد شهادات الإيداع إلى 128.3 مليار درهم، قبل أن يعود خلال مارس بسحب جزء من السيولة وليرتفع الرصيد إلى 134.3 مليار درهم.

وفي شهر أبريل، عاد المركزي بقوة لضخ السيولة في السوق وبقيمة بلغت 14 مليار درهم وهو ما تراجع بإجمالي رصيده من شهادات الإيداع إلى 118.3 مليار درهم بحسب أحدث الأرقام الصادرة عنه.