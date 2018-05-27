"إكسبو الشارقة" يستعد لاستقبال زوار "ليالي رمضان" الخميس

الشارقة 24:

أعلن "مركز إكسبو الشارقة" عن اكتمال استعداداته لاستقبال زوار "معرض ليالي رمضان 2018" بدءاً من 31 مايو الجاري، واعداً بتقديم موسم جديد حافل بالفعاليات المتنوعة وتجربة تسوق مثالية وشاملة وبأفضل الأسعار على مدار 17 يوماً.

ويتيح "ليالي رمضان" لزواره حسومات كبرى تصل إلى 80% على تشكيلة واسعة من المنتجات وعلى نخبة من أشهر العلامات التجارية، إلى جانب توفيره فرصة رائعة للاستمتاع بأشهى الأطباق المحلية والعالمية، ومنطقة ألعاب مجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

ويُعتبر معرض رمضان الشارقة الذي ينظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة سنوياً في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة بوصفها الوجهة المفضلة لتجارة التجزئة في المنطقة، أحد أبرز فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: "سيتحول مركز إكسبو الشارقة إلى أحد أهم وجهات التجزئة والضيافة والترفيه في المنطقة طوال فترة احتضانه معرض ليالي الشارقة، الذي يأتي ليشكل فعالية متجددة لا مثيل لها تضفي مزيداً من البهجة إلى الاحتفالات بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد".

وأكد المدفع حرص إكسبو الشارقة على تنظيم دورة جديدة ناجحة تحظى برضا الجمهور والعارضين على حد سواء، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الشارقة، إلى جانب تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية من خلال الأنشطة التي ستقدمها بعض الجهات بهدف إسعاد المجتمع وخلق تأثير إيجابي طوال أيام المعرض، بما يعزز سمعة الشارقة ويرسخ مكانتها كأفضل وجهة عائلية للسياحة والتسوق في شهر رمضان وعيد الفطر، وكمدينة نموذجية للعيش وتأسيس الأعمال، معرباً عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة واللجنة التنظيمية للمعرض ولكافة الشركاء والرعاة الذين كان لهم دور في إنجاز كافة الاستعدادات لضمان انطلاقة الحدث على أكمل وجه.

ويُشكل المعرض فعالية عائلية متكاملة، حيث يضم منطقة مخصصة للألعاب والنشاطات المليئة بالمرح التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتأتي إقامة المعرض بالتزامن مع الزيادة الكبيرة التي تسجلها علامات التجزئة في مبيعات المنتجات اليومية وغيرها من المشتريات المنزلية مع بداية شهر رمضان المبارك، والتي تتزايد مع مرور الشهر الفضيل لتسجل ذروتها عشية عيد الفطر المبارك.

ويلبي "معرض ليالي رمضان" الذي يُعد المنصة الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة، التي تستقبل مواطني الدولة والمقيمين فيها والسياح على حد سواء، كافة الاحتياجات المنزلية خلال الشهر الفضيل، وصولاً إلى الأيام الأخيرة منه التي تشهد التحضير للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويشهد المعرض مشاركة باقة من أبرز العلامات التجارية ومتاجر التجزئة التي ستقدم منتجاتها بحسومات حصرية تصل إلى 80% مقارنة بالأسعار المتاحة في المتاجر، وأهمها "أحمد عبد الرحمن وأولاده" و"ايفون للعطورات" و"كارفور" و"جمبو للإلكترونيات" و"المحلات الكبرى"، و"هوم ستايل" و"نيشات لينين" و"مجموعة نزيه" و"شوز فور أص" و"سكيتشرز" و"سمارت بيبي" و"يو أس بولو أسن"، وغيرها الكثير من العلامات الأخرى".

كما سيكون المذاق الفاخر ركناً أساسياً في المعرض، حيث ستقدم مجموعة مختارة من أفخر الأطباق المحلية والعالمية في ردهة المطاعم التي ستضم أكشاك المأكولات الشعبية وعربات الطعام، إلى جانب المفهوم الفريد لمنصات المطاعم المؤقتة، التي توفر جميعها فرصة التلذذ بأشهى الأطايب الإماراتية إلى جانب المأكولات الشعبية من الفيليبين والصين والهند ومناطق أخرى من العالم.

ويفتح "معرض ليالي رمضان" أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 2 فجراً خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.